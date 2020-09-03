Пейте кофе по утрам: врачи рекомендуют

Чашка кофе – неотъемлемая составляющая утра для многих. Однако далеко не все употребляют кофе, полагая, что это не очень полезно. Есть три причины, которые убедят в обратном. Об этом сообщает Medikforum.

Одно исследование подтвердило, что кофе помогает почувствовать себя счастливее. Ученые обнаружили, что употребление кофе связано с положительными эмоциями, такими как удовольствие, доброта, привязанность и счастье. Они также отметили, что никаких отрицательных эмоций не было связано с потреблением кофе.

Исследование, проведенное в Гарварде с участием более 50 тыс. женщин, показало, что увеличенное потребление кофеина снижает риск депрессии.

Вопреки распространенному мнению, кофейные зерна – это семена, которые можно найти в маленьком ярко-красном или желтом фрукте. Эти семена и фрукты богаты антиоксидантами. Одно исследование показало, что кофе сам по себе является самым значительным источником общего потребления антиоксидантов.

Один из них – полифенол, уменьшает воспаление и может играть важную роль в защите от хронических заболеваний, таких как ожирение.

Метаанализ 30 исследований показал, что потребление кофе обратно пропорционально риску развития диабета 2 типа. В нем говорится, что с каждой ежедневной чашкой кофе вероятность развития заболевания снижается на 6 процентов.

Авторы отмечают, что возможные причины этой связи включают антиоксидантное и противовоспалительное действие кофе, его способность стимулировать сжигание калорий и влияние на кишечный микробиом.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сообщили, что употребление небольшого количества кофе способно привести к снижению развития у человека аритмии.







