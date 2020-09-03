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Бизнес / Промышленность
Вчера, 22:00
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Украинский супервездеход Sherp хотят выпускать шесть стран

Сразу шесть стран выразили желание выпускать украинский супервездеход Sherp. Они предлагают компенсировать до 70% затрат на строительство завода, сообщает ТСН.

Производитель украинских вездеходов Sherp получил от шести стран предложение построить у них новый завод.

Об этом сообщает "Твоя Машина" со ссылкой на слова генерального директора компании Ярослав Пригара.

Предложения озвучены на уровне послов и министров. Представители некоторых стран даже побывали на украинском заводе Sherp.

Заинтересованные государства предлагают компенсировать украинскому автопроизводителю до 70% затрат на строительство нового завода. Подобная практика существует, например, в США, Польше и Литве. В Украине такое пока еще не практикуется.

Компания, которая выпускает в Украине и в России вездеходы Sherp, хочет перенести производство в третью страну. Это необходимо для того, чтобы они продавались на всех рынках без ограничений и санкций.

По словам Пригары, окончательное решение еще не принято. Пока же в Киеве увеличивают выпуск вездеходов, ведь на них очень большой спрос.



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