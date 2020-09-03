Хотите иметь свой остров? В Китае сдают в аренду сотни необитаемых островов

В северо-восточной провинции Китая Ляонин находятся сотни живописных необитаемых островов – всего 633 острова, из которых 44 населены, а остальные 589 пустуют. Хотя некоторые острова расположены у побережья Желтого моря, многие из них разбросаны вдоль реки Ялу, что отделяет провинцию от Северной Кореи. Теперь их можно арендовать, сообщает CNN.

Цена стартует от 535 долларов за гектар в год, но может доходить и до 3,5 миллионов долларов в год за гектар. Стоимость аренды зависит от нескольких факторов, в том числе от того, для каких целей будет использоваться остров

На острове нельзя будет заниматься рекультивацией или другим видом освоения земель. Острова можно использовать для туризма, сельского хозяйства, рыбной ловли, а также создания возобновляемых источников энергии или других целей. Существует девять возможных категорий использования, каждая — с разной ценой.

Туризм и развлечения являются наиболее популярными целями для аренды островов.







