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Вчера, 23:00
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Рецепт пива пятитысячелетней давности продан за четверть миллиона долларов

Археологи обнаружили в Уруке, который был одним из первых городов в Месопотамии, глиняную табличку с рецептом пива и подписью, которой 5 тыс. лет, - ее продали на аукционе за 230 тыс. долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам экспертов, этот старинный предмет - ранний рецепт ингредиентов, используемых в пиве.
Кроме того, табличка является самой ранней известной записью любого личного имени в истории - на нее указывают символы, переводящиеся как "KU"и "SIM" в верхнем левом углу. Надпись интерпретируют как написание имени "Кушим", возможно, имени государственного писца.

Другие надписи на объекте, по-видимому, изображают производство пива в ближневосточном храме Инанны в 3100 г. до н.э. и якобы подробно описывают сам процесс. Табличка имеет несколько микротрещин, но в остальном ее состояние считалось "отличным", купил ее частный коллекционер из США.


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