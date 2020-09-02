Гибридный учебный год в Украине и в мире: кому дадут деньги Шмыгаль и ЮНЕСКО

С началом учебного года так или иначе все школьники Украины приступили к работе. Не все школы открылись в так называемых "красных зонах", но для них предусмотрено дистанционное обучение. Есть проблемы с обеспечением учащихся и учителей с масками и антисептиками: министерство обещало закупить все централизовано, однако теперь Шмыгаль заявляет, что им для этого не дали ни копейки из коронавирусного фонда, потому что там нет денег. Зеленский опроверг мнение, что карантинный фонд пуст и сообщил, что там все есть. Но маски учащимся, тем не менее, пока не выдают. Чтобы снизить затраты, в школах советуют приобретать многоразовые или шить их самим. В то же время ЮНЕСКО сообщает, что с началом нового учебного года в мире только треть учащихся вернется в школу.

“В этом году 900 млн учащихся (из 1,5 млрд в мире) начальных и средних школ по всему миру должны были вернуться в школу в период с августа по октябрь. Однако, согласно данным ЮНЕСКО, только половина из них – 433 миллиона в 155 странах – вернутся в школы на данном этапе. С учетом того, что 128 миллионов учащихся находятся в середине учебного года, в течение этого периода в общей сложности 561 миллион учащихся, или каждый третий, будут посещать занятия. Один миллиард учащихся, или две трети мирового контингента учащихся, сталкиваются с закрытием школ или неопределенностью. Наиболее уязвимые группы населения, особенно девочки, подвергаются особому риску”, - сказано в сообщении.

Сообщается, что более половины из 900 миллионов учащихся, которые начнут новый учебный год, будут продолжать обучение, как ожидается, в полностью дистанционном режиме или сочетать дистанционное обучение с занятиями в классе.

Уточняется, что большинство из этих учащихся и членов их семей все еще ждут указаний относительно 2020/2021 учебного года. Эта ситуация создает серьезные проблемы с учетом сохраняющегося неравенства, связанного с дистанционным обучением, которое, в частности, затрагивает уязвимые группы населения.

“Кризис в области образования по-прежнему носит серьезный характер. Несколько поколений сталкиваются с угрозой закрытия школ, которая затрагивает сотни миллионов учащихся и сохраняется на протяжении многих месяцев. Это чрезвычайная ситуация для глобального образования”, - сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Сообщается, что на сегодняшний день учащиеся во всем мире потеряли в среднем 60 дней школьного обучения с момента введения карантина в феврале и марте. В такой ситуации высок риск отсева учащихся, снижения качества обучения и негативных социальных и экономических последствий.

“В связи с этим крайне важно, чтобы органы образования быстро определили, как наилучшим образом обеспечить безопасное возвращение в школу, защищая при этом здоровье и безопасность учащихся и преподавательского состава. ЮНЕСКО в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ВПП и Всемирным банком разработала механизм, направленный на предоставление помощи странам в назначении сроков, определении условий и процессов возобновления работы учебных заведений в тесном сотрудничестве с министерствами образования”, - сказано в сообщении.







