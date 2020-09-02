Меркель предаёт Украину: канцлер убеждена, что "Северный поток-2" надо достроить, несмотря на сопротивление США

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила позицию немецкого правительства о необходимости достройки российского газопровода “Северный поток-2”, даже на фоне попыток США помешать завершению проекту. Об этом Меркель заявила во время встречи с жителями своего избирательного округа в Штральзунде на севере ФРГ, передает DW.

Во время разговора с избирателями она вспомнила американские санкции, которые США планируют ввести против компаний, участвующих в завершении строительства газопровода. “Мы не считаем эти экстерриториальные санкции, то есть те, что распространяются за пределы Соединенных Штатов, являются правомочными”, — отметила Меркель.

Как пишет издание, Штральзунд, в котором выступала канцлер, расположенный на побережье Балтийского моря в земле Мекленбург-Передняя Померания. Российский газопровод играет большую роль для экономики этого региона. Трубы для него поставляются через небольшой порт Зассниц, что в городке Любмин газ с РФ будет попадать на территорию Германии.

Впрочем, в США настаивают, что газопровод увеличит зависимость Европейского Союза от российского голубого топлива. Это, в свою очередь, усилит возможности для политического давления Кремля на Европу, уверены в Вашингтоне. Однако критики американской позиции в Берлине заявляют, что США преследуют таким образом экономические цели, заставляя Германию покупать американский сжиженный газ.

Соединенные Штаты начали вводить санкции против “Северного потока-2” в прошлом году. Американские ограничения касались прежде всего предприятий, которые принимали непосредственное участие в строительстве газопровода. После прекращения работ европейскими подрядчиками в Москве заявляли о намерении достроить газопровод до конца текущего года, задействовав для укладки труб судно “Академик Черский”.

В июле этого года Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку, предусматривающую введение санкций в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопроводов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток”. Поправка является частью законопроекта об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год. В поправке, в частности, речь идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной степени способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных трубопроводов. Прежде чем новые санкции вступят в силу, законопроект об оборонном бюджете еще должен одобрить Сенат Конгресса США и подписать президент Дональд Трамп.

В прошлом месяце трое сенаторов от Республиканской партии США написали письмо портовом оператору Зассница, в котором предупредили, что предприятие может также попасть в американский санкционный список из-за причастности к строительству “Северного потока-2”.

В ЕС далеко не все соглашаются с Меркель.

Президент Франции Эммануэль Макрон опасается усиления газовой зависимости Европы из-за чего сомневается в проекте "Северный поток-2". Об этом сообщает Reuters.

“Я не думаю, что подход, который мы должны иметь с Россией, должен быть наивным, и я не думаю, что он должен подпитываться увеличением нашей зависимости от России. Это всегда подпитывало мои сомнения по поводу проекта „Северный поток — 2“. Канцлер Германии (Ангела Меркель) знает об этом”, — отметил Макрон.

А глава Мюнхенской конференции заявил об углублении кризиса отношений Москвы и Берлина

Он считает, что отношения Германии и России достигли "низшей точки" из-за того, что произошло с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в искусственной коме в берлинской клинике "Шарите". Об этом глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил в интервью журналу Der Spiegel.

Он указал на уже сложившийся кризис доверия Москве в связи с хакерской атакой на Бундестаг, отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании и убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. По его словам, после происшествия с Навальным доверие окончательно исчерпано. “Это, к сожалению, конец, в том числе и для идеи стратегического партнерства”, — отметил Ишингер.

В общем, разногласия, переходящие в кризис - на лицо.

Вопрос в том, насколько это поможет Украине...







