Коронавирус в мире и в Украине: антирекорды и перспективы

По состоянию на утро понедельника всего в мире 25 132 320 человек инфицировано, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 845 054. В свою очередь, выздоровели 16 544 274 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (5 994 855), Бразилия (3 862 311), Индия (3 542 733), Россия (987 470), Перу, ЮАР, а также Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Аргентина, Иран и Великобритания.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (183 045), Бразилии (120 828), Индии (63 498), Мексике (64 158), Великобритании (41 586), Италии, Франции и Испании.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 119 074 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2527 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В Индии за сутки зарегистрировали 78 761 новый случай COVID-19, что является новым мировым рекордом. Это четвертый день подряд, когда на территории страны выявляют более 75 тысяч заболевших.

Прыжок в статистике частично объясняют увеличением количества тестов. Ежедневно в стране тестируют около одного миллиона человек. Это в пять раз больше по сравнению с июнем.



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В Украине на 8:45 31 августа зафиксировано уже более 121 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 121 215 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2141 инфицированных, что несколько больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2557 человек, из них 30 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 57 114 человек, за сутки - 380.

Напомним, врач Голубовская рассказала о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.







