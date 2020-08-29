Кабмин запретил приватизацию Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов

В эпоху повальной приватизации под передачу в частные руки могут попасть даже стратегические предприятия. К счастью, этого не случилось с объектами водных ресурсов - каналами.

Правительство одобрило внесение Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции, передает Экономическая правда.

"Эти предприятия внесены в перечень для обеспечения постоянного наблюдения за ними и избежания возможных угроз национальным интересам", - сообщили в пресс-службе.

По словам ведомства, они обеспокоены ситуацией во временно оккупированном Крыму."Российская оккупационная власть варварски использует водные ресурсы для обеспечения водой оккупационной армии и дальнейшей милитаризации украинского полуострова, пренебрегая при этом потребностями населения.

По оценкам специалистов, имеющихся ресурсов достаточно для полного обеспечения потребностей населения полуострова ", - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

Напомним:

Управление Северо-Крымского канала и управления Главного Каховского магистрального канала находятся в перечне объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабмина №83 от 4 марта 2015 года.