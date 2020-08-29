Курс валют

Новости

Все новости
Крым / Промышленность
Вчера, 23:25
72
Версия для печати

Кабмин запретил приватизацию Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов

В эпоху повальной приватизации под передачу в частные руки могут попасть даже стратегические предприятия. К счастью, этого не случилось с объектами водных ресурсов - каналами.

Правительство одобрило внесение Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции, передает Экономическая правда.

"Эти предприятия внесены в перечень для обеспечения постоянного наблюдения за ними и избежания возможных угроз национальным интересам", - сообщили в пресс-службе.

По словам ведомства, они обеспокоены ситуацией во временно оккупированном Крыму."Российская оккупационная власть варварски использует водные ресурсы для обеспечения водой оккупационной армии и дальнейшей милитаризации украинского полуострова, пренебрегая при этом потребностями населения.

По оценкам специалистов, имеющихся ресурсов достаточно для полного обеспечения потребностей населения полуострова ", - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

Напомним:

Управление Северо-Крымского канала и управления Главного Каховского магистрального канала находятся в перечне объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабмина №83 от 4 марта 2015 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Музыкант Александр Положинский отказался от ордена, которым его наградил Зеленский
"Человек с ружьём": Александр Лукашенко прибыл в свою резиденцию в бронежилете и с оружием
Голливудская звезда Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине
В Украине строится крупнейший в стране завод по производству ж/б конструкций
Во Франции начали сборку экспериментального термоядерного реактора
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт