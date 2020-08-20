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Бизнес / Финансы
Вчера, 20:41
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С 1 сентября Нацбанк меняет содержание смс о кредитном лимите и собственных средствах на картах

Как сообщила пресс служба национального регулятора, в Национальный банк продолжают поступать обращения граждан относительно непонятного смс-информирования: когда банки присылают клиентам сообщение об остатке на счете, вот только этот остаток формируется не только из собственных средств, но и кредитного лимита. В результате клиенты не понимают, сколько фактически средств осталось на счете и, соответственно, могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого.
С 1 сентября 2020 заработают требования регулятора к раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах банков. Среди прочего банки будут обязаны четко информировать клиентов в смс-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или электронной почте (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель) о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита его карточки.
Также банки будут обязаны своевременно сообщать своим клиентам об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов путем смс-информирования или при помощи других каналов коммуникаций, которые выбрал клиент.
Эти и другие требования предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 14 мая 2020 № 62 "Об утверждении изменений в Положение об информационном обеспечении банками клиентов ьансковских и других финансовых услуг".

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