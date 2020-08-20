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Бизнес / Транспорт
Вчера, 08:00
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Укрзализныця возобновила курсирование еще одного поезда на западе Украины

Укрзализныця с 22 августа возобновляет курсирование ещё одного пассажирского поезда на Западной Украине: №601/602 Львов - Солотвино.

Из Львова в Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении, из Солотвино, движение будет восстановлено с 23 августа - по нечетным числам.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Поезд будет делать остановки, в частности на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие. Ознакомиться со всем перечнем остановок поезда и приобрести билеты можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. С учетом мер безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

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