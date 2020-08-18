Аграрии Украины вспомнили СССР: занимаются "приписками" урожайности зерновых

Теневой оборот зерна в Украине достигает 50%, заявил глава ассоциации "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков. Покупают зерно за наличные, преимущественно, крупные компании. "Скупленное за наличные зерно они добавляют к своей урожайности, и таким образом "повышают" эффективность работы своих структур в публичной плоскости", - добавил Новиков.

"В среднем теневой оборот зерна составляет 30%, а в отдельных областях - все 50%. К сожалению, ситуация не улучшается - из года в год идет все больше предложений купить зерновой урожай "за кэш". Причем, когда говоришь, что хочешь продать за безналичным расчетом - просто бросают трубку", - рассказал он.

Проблема теневого оборота зерна существует из-за законодательных пробелов, считает Новиков.

"Черную продукцию" можно купить только за наличные. И, согласно положения НБУ, на наличные операции предприятие имеет право снимать с кассы до 10 тыс. грн в день. Но по факту обороты по снятию наличных средств на отдельных предприятиях составляют около 100 млн грн в год. Зато НБУ огромного и неконтролируемого оборота наличных просто не замечает", - добавил он.

Новиков добавил, что привилегированное положение на украинском рынке АПК имеют нерезиденты.

"Они имеют право снимать столько наличности, сколько хотят. А украинец, который хочет снять наличные для оплаты, например, аренды, должен предоставить кучу справок - до полного реестра своих земельных паев", - говорит он.

Ранее сообщалось, что деятельность "серых" агропредприятий поддерживают, среди прочего, транснациональные корпорации. В том числе - "дочка" американской Cargill.

Она сотрудничает с компаниями, которые уклоняются от уплаты налогов и не выполняют обязательств перед кредиторами. Такой частности является компания "Рантье" (группа KSG Agro), которая получила от Cargill недавно товарный кредит. Эксперты указывают, что таким образом подпитывается "черный" сектор АПК.

В то же время, Cargill, напомним, кредитует правительство Украины. В 2019 году Украина заняла в корпорации на два года 100 млн евро под 5,15% годовых, и еще 150 млн евро на 5 лет под 6,25% годовых.







