Telegram допустив витік персональних даних українських військових

Чрезвычайно популярный в Украине ресурс Telegram допустил утечку персональных данных сразу семи тысяч человек. И не кого-нибудь, а украинских военных.

Служба безопасности Украины предупредила разработчика чат-бота в Telegram, который распространял персональные данные военных, и техническую службу мессенджера о возможной утечке персональных данных.

Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос Громадське.

В начале августа Офис омбудсмена обнаружил в Telegram чат-бот, который распространял личные данные о 6907 украинских военных. Они обратились в Службу безопасности Украины и Нацполицию, чтобы чат-бот удалили. Нацполиция возбудила уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни, но бот пока не закрыли.

«С целью блокирования возможной утечки персональных данных соответствующими подразделениями Службы (безопасности Украины) проинформировали разработчика канала и службу технической поддержки для принятия соответствующих мер», — ответили в СБУ на вопрос о блокировании чат-бота.

Сейчас в СБУ проверяют, действительно ли произошла утечка конфиденциальной информации.

Офис омбудсмена, который обнаружил чат-бот, объясняет: незаконное распространение личных данных граждан Украины, особенно военнослужащих, в условиях военной агрессии со стороны России «может нанести существенный вред обороноспособности государства».

Впервые за последние несколько месяцев сообщают о попадании в свободный доступ персональных данных военных. Впрочем, в мае с помощью Telegram-бота Ua Baza BOT в сеть слили базу с 26 миллионами водительских удостоверений. СБУ начала следственные действия по данному факту, а Национальная полиция возбудила уголовное дело.

В июне по факту утечки информации о персональных данных граждан из анонимного Тelegram-канала задержали одного человека, еще 25 сообщили о подозрении.

А в конце июля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил об утечке данных из сервиса Cloudflare, что может угрожать как государственным ресурсам, так и частным.