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Вчера, 19:24
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Импорт и экспорт в Украине существенно упали - объясняют коронавирусом

Товаровооборот в Украине существенно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что характерно - импорт уменьшился больше, чем экспорт - это поясняют пандемией коронавируса.

За семь месяцев 2020 года товарооборот Украины сократился на 4,2 млрд долларов и составил более 55,4 млрд долларов, сообщила Таможенная служба.

"За январь-июль 2020 года товарооборот Украины составил 55,48 млрд долларов. В Украину импортировали товаров на более 28,8 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 4,2 млрд долларов или на 13%)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что экспортировали из Украины на 26,6 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,1 млрд долларов или 7%). Отрицательное сальдо составило 2,2 млрд долларов.

"Больше всего импортировали товаров из стран ЕС - 43% от общего количества. Из стран СНГ - 16%, и из других стран - 41%. Экспортируется в ЕС - 37% товаров от общего количества, в страны СНГ - 13%, остальные 50% - в остальные", - отметили в службе.

Отметим, в первом полугодии 2020 года оборот торговли между Украиной и Россией сократился на 46% и составил 3,545 миллиарда долларов.

Источник: Корреспондент

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