Болгария изменила правила въезда в страну для украинцев

Болгария ввела новые правила въезда в страну. В список стран, граждане которых смогут это сделать по новым правилам, вошла и Украина.

С 30 июля граждане Украины смогут въезжать на территорию Болгарии только при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в последние 72 часа.

Об этом сообщает МИД Болгарии, передает УНН.

"С... 28 июля, граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию при предоставлении негативного теста ПЦР, проведенного в последние 72 часа. Для граждан Украины требование показать негативный ПЦР-тест будет действовать с 30 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно заявлению МИДа страны, ПЦР-тест не нужен для лиц, прибывающих в страну из государств-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая.

Как сообщалось, в середине июля Министерство здравоохранения Болгарии позволило въезжать на территорию страны украинцам - без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.