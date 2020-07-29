Как изменились правила получения водительских прав

Вступившие в силу в Украине новые правила получения водительских прав имеют некоторые отличия от тех, которые действовали до этого. Считается, что теперь подтвердить навыки управления стало проще.
В сообщении МВД названы основные новшества, среди которых непрерывная фото- и видеофиксация с самого начала каждого экзамена, возможность отклонения от маршрута во время практического теста и увеличение максимально допустимого перерыва в навыках управления – до трех месяцев.
Кроме того, в МВД перечислили и другие особенности:
- при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D;
- подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;
- в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;
- экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное;
- продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, на дороге – не менее 20 мин, а в целом – не более часа;
- также установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления, полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.).
В сообщении отмечается, что результаты экзаменов можно обжаловать в течение десяти рабочих дней.
Также изменилось следующее:
- допускается индивидуальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей;
- практический экзамен можно сдавать в территориальном центре МВД, в котором успешно уже сдан теоретический экзамен;
- срок действия свидетельства об окончании автошколы сократили с 10 до 2 лет;
- свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде
- выпускникам автошкол выдавать не будут, зато его в электронном виде внесут в Единый государственный реестр МВД.
Кроме этого, между территориальными органами Сервисных центров МВД ввели электронный документооборот: преподаватели и инструкторы по вождению теперь обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором водители практикуются.
Все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в профтехучилище, могут сдавать экзамены без дополнительного обучения в автошколе.
Процедура получения водительского удостоверения также претерпевает изменения, в частности:
- получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;
- в особых отметках водительского удостоверения указывать информацию о группе крови и резус-фактор водителя.
Также изменилась процедура аккредитации автошкол. В частности, выдавать аккредитацию могут территориальные сервисные центры МВД.
Источник: Обозреватель