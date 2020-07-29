Как изменились правила получения водительских прав

Вступившие в силу в Украине новые правила получения водительских прав имеют некоторые отличия от тех, которые действовали до этого. Считается, что теперь подтвердить навыки управления стало проще.

В сообщении МВД названы основные новшества, среди которых непрерывная фото- и видеофиксация с самого начала каждого экзамена, возможность отклонения от маршрута во время практического теста и увеличение максимально допустимого перерыва в навыках управления – до трех месяцев.

Кроме того, в МВД перечислили и другие особенности:





при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D;

подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное;

продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, на дороге – не менее 20 мин, а в целом – не более часа;

также установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления, полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.).

В сообщении отмечается, что результаты экзаменов можно обжаловать в течение десяти рабочих дней.

Также изменилось следующее:

допускается индивидуальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей;

практический экзамен можно сдавать в территориальном центре МВД, в котором успешно уже сдан теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сократили с 10 до 2 лет;

свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде

выпускникам автошкол выдавать не будут, зато его в электронном виде внесут в Единый государственный реестр МВД.

Кроме этого, между территориальными органами Сервисных центров МВД ввели электронный документооборот: преподаватели и инструкторы по вождению теперь обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором водители практикуются.

Все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в профтехучилище, могут сдавать экзамены без дополнительного обучения в автошколе.

Процедура получения водительского удостоверения также претерпевает изменения, в частности:

получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;

в особых отметках водительского удостоверения указывать информацию о группе крови и резус-фактор водителя.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. В частности, выдавать аккредитацию могут территориальные сервисные центры МВД.

Источник: Обозреватель

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