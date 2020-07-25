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Полтора млрд евро макрофинансовой помощи Украине от ЕС пойдут на борьбу с COVID-19

Макрофинансовая помощь от Европейского Союза в размере 1,2 млрд евро уменьшит нагрузку по выплате внешних долгов и будет поддержкой для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом во время пресс-брифинга по результатам рабочего визита в Брюссель сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

"Сегодня мы подписали Меморандум о предоставлении Украине экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Эта программа рассчитана на 12 месяцев, кредит рассчитан на 14,5 лет. Очень привлекательные условия для Украины. Это уменьшит нагрузку по выплате внешних долгов, это поддержка для борьбы с пандемией COVID (19 - ред.)", - сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза.



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