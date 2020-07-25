Можно начинать бояться: Илон Маск объявил чипирование полезным

Основатель компаний SpaceX и Tesla ответил на вопросы подписчиков в «Твиттере» о мозговом чипе Neurlink. По его словам, с помощью мозговых имплантов можно будет не только контролировать гормональный уровень, но и слушать музыку без гарнитуры, сообщает «Компьютерра».

Учёный-программист Остин Говард спросил, будет ли возможность транслировать музыку через чип прямо в мозг, на что Илон Маск дал положительный ответ. Он также заявил, что с помощью Neuralink можно будет снимать тревогу или стресс, регулируя уровень окситоцина, серотонина и других гормонов.

Несколько месяцев назад Маск заявил, что разработка технологии Neuralink почти завершена. Уже сейчас испытания проводятся на животных, но, по словам предпринимателя, к концу текущего года чип будет готов к имплантации в мозг человека.

Разработка будет использоваться преимущественно в медицинских целях: восстановление слуха, зрения и двигательных функций, лечение нарушений, вызванных хроническими заболеваниями и травмами мозга.

28 августа компания Neuralink проведёт крупную официальную презентацию, на которой подробнее расскажет о текущей разработке.



