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Спорт / Футбол
Вчера, 22:00
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Рекорд в спортивной практике: подписан контракт в 500 млн долларов

Рекордное соглашение, сумма которого превышает 500 миллионов долларов, заключил звезда американского футбола. Игрок главного дивизиона американского футбола Патрик Махоумс подписал рекордный в истории мирового спорта контракт. Об этом сообщает CNN.

Спортсмен является членом команды по американскому футболу Канзас-Сити. Его новый контракт рассчитан сроком на десять лет. Сумма соглашения составила 503 миллиона долларов, что является абсолютным рекордом в мировой спортивной практике.

Исторический контракт 24-летнего игрока вступит в силу в 2021 году.



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