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Бизнес / Потребрынок
Вчера, 20:00
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Мы хорошо живем: цены на продукты и товары в Украине оказались в три раза ниже мировых

На каждого украинца приходится $11 871 валового внутреннего продукта страны, по оценкам Всемирного ба. Это 71,5% от среднемирового уровня. Уровень средних цен на продукты, товары и услуги в Украине в 2017 году составлял 33,4% от среднемирового показателя. Об этом сообщила Государственная служба статистики со ссылкой на данные Всемирного банка.

ВБ в своих оценках использовал расчет валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности.
По расчетам экспертов Всемирного банка, совокупный объем ВВП Украины по ППС за 2017 год составил $504,4 млрд, или 0,4% мирового ВВП.
В пересчете на одного человека ВВП Украины по ППС составило $11 871, или 71,5% от среднемирового уровня.
Как сообщалось ранее, Киев в 2020 году оказался на 106 месте среди 209 городов мира по стоимости жизни. За год в рейтинге стоимости жизни украинская столица поднялась сразу на 44 пункта, по подсчетам экспертов.

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