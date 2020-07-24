Минималка в 6,5 тыс. грн и пенсия в 2000: спасут или нанесут шокирующий удар по бюджету

Не успела страна выйти из посткарантинного кризиса, как представители правящей партии разразились рядом социальных инициатив. Президент Владимир Зеленский заявил, что минимальную зарплату будут постепенно увеличивать до 6 500 гривен. Первая волна повышения - до 5 тысяч гривен - планируется уже в сентябре.

При этом Комитет по вопросам соцполитики рекомендует народным избранникам принять законопроект, которым прожиточный минимум хотят привязать к среднегодовой зарплате. Следовательно, будет увеличен и этот показатель, а вместе с ним - и пенсии и соцвыплаты.

Действительно ли украинцам стоит ждать роста благосостояния, и с чем связана подобная щедрость?



Какими будут прожиточный минимум и пенсии

О пересчете прожиточного минимума говорит не первое правительство. Продовольственная корзина, исходя из которой он высчитывается, оставляет желать лучшего.

По мнению чиновников, украинцу должно хватить одного рулона туалетной бумаги на месяц, одних брюк - на 4 года. И никакого стирального порошка, интернета или мобильного телефона. Очевидно, что 2 118 гривен в месяц не хватит не только для "удовлетворения культурных потребностей личности", как это прописано в законодательстве, но и хотя бы на пропитание.

В правительстве это понимают, поэтому параллельно высчитывают фактический прожиточный минимум, что уже само по себе парадоксально. Получается, заранее в формулу закладывается тот факт, что у человека все-таки есть накопления или дополнительный источник заработка.

Новым законопроектом № 3515 предлагают отвязать минимум от прожиточной корзины и внедрить орган исполнительной власти, который бы исследовал расходы домохозяйств, опрашивал их о тратах. Фактически, все это идет в ногу с верификацией соцвыплат, для чего внедряется специальный реестр с доходами и расходами граждан.

Однако, прежде чем данный орган установит необходимую для жизни сумму, в правительстве уже определили формулу ее вычисления. Предполагается, что это будет 40% от средней зарплаты. А через 10 лет прожиточный минимум составит 50%. Для чего, в таком случае, нужны проверки граждан - непонятно.

Остается загадкой и то, какое отношение имеет прожиточный минимум к средней зарплате. Если вследствие кризиса украинцам урежут выплаты, разве это значит, что жить станет дешевле? Вряд ли. Конечно, падение выплат может потянуть цены вниз, но зависимость не всегда столь прямая и одномоментная.

Но оставим вопросы экономической обоснованности в стороне и подсчитаем, сколько же денег, по мнению нардепов, украинцам нужно для жизни.

Средняя номинальная зарплата украинцев за май 2020 года составила 10 542 гривен. Какой будет средняя зарплата в 2021 году - неизвестно. Но если бы она сохранилась, в следующем году прожиточный минимум составил бы 4 216 гривен.

Правда, авторы законопроекта называют другую цифру - 3 682 гривны. А это значит, что для расчетов берут не среднюю, а медианную зарплату. Если средняя зарплата рассчитывается как среднее арифметическое между минимальными и максимальными зарплатами и обычно выше реальных показателей, то медианная учитывает еще и то, сколько человек получают деньги.

В Украине данные о медианной зарплате публикуют редко, что неудивительно: она существенно отличается от декларируемой Госстатом. По состоянию на октябрь 2019 года, медианная зарплата в Украине составляла 7 661 гривен. Ради подсчетов нового прожиточного минимума скрывать реальный уровень доходов украинцев будет уже невозможно.

Градация прожиточного минимума по возрасту и статусу ликвидируется. И для трудоспособных, и для нетрудоспособных лиц сумма одна.

Достаточно ли 3,7 тысяч гривен для выживания в стране? Министр соцполитики подчеркивала, что для жизни необходимо 4,2-4,3 тысячи гривен. А Федерация профсоюзов считает, что сумма должна стартовать хотя бы от 5,5 тысяч.

Получается, этот прожиточный минимум будет все еще ниже фактического. Правда, нардепы предусмотрели условие: если на протяжении трех месяцев минимум более чем на 10 процентов выше фактического, Кабинет министров должен будет рассмотреть вопрос повышения его размера. Так что, вероятно, показатель фактического ПМ теперь будет занижаться, чтобы как-то свести дебет с кредитом.

Если же говорить о конкретных последствиях такого повышения для граждан, то должны были бы вырасти минимальная пенсия и ряд других выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Сейчас пенсия составляет 1 712 гривен, а с нового года она бы увеличилась примерно до 2,5 тысяч гривен. Если бы через 10 лет зарплаты и цены оставались прежними, она бы составила уже более 3 тысяч гривен.

Однако в законопроекте от этого перестраховались. В документе прописали, что пенсии будут составлять 44% прожиточного минимума. Если отталкиваться от 3,7 тысяч гривен, озвученных в Кабмине, то это будет 1 848 гривен. Каждый год пенсия будет расти на 1%, и через 20 лет будет равна прожиточному минимуму.

Так что, несмотря на громкие заявления представителей власти, реальный рост для пенсионеров будет мизерным - лишь на 136 гривен. По сути, это инфляционное увеличение, которое касается только самых бедных пенсионеров и не затронет других получателей выплаты.



Откуда возьмутся деньги на новые социальные гарантии

Очевидно, условие о 44% от прожиточного минимума в законопроекте прописали по той причине, что денег в казне для более существенного роста выплат нет. Экономика сейчас не показывает какого-либо серьезного скачка. Карантин подорвал доходы казны от налогоплательщиков. В бюджете и так дыра: для того, чтобы создать скрытый дефицит госбюджета, закладывается нереалистичный курс доллара в 29,5 гривен.

Что же касается данного небольшого повышения, конкретные экономические расчеты предстоящих расходов в законопроекте не приводятся. Очередная волна пандемии может умножить на ноль даже такие планы, как это было с индексацией пенсий. Любые инициативы по повышению социальных выплат легко блокируются при помощи простого основания - финансов на их выполнение нет. Поэтому весьма вероятно, что повышение прожиточного минимума так и останется невыполним обещанием перед местными выборами.

"Слуги народа, правда, считают, что при желании деньги можно было бы найти. Например, на таможне. Можно было бы меньше выделять на оборону или дорожный фонд.

Впрочем, внедрить инициативу все-таки позволяет тот факт, что нардепы полностью нивелировали значение прожиточного минимума. Чиновники собираются отвязать его от большинства выплат. Проект закона с подобными смысловыми акцентами одобрили еще 11 декабря, а теперь инициативу продублировали с некоторыми изменениями.

Делается это под предлогом того, что рост прожиточного минимума подтолкнул бы к увеличению ставок госпошлины, платежей, штрафов. ФЛП тогда пришлось бы платить в казну несколько раз больше.

Предполагается, что для подсчета штрафов введут некую расчетную единицу, которую станут закладывать в госбюджет. Опасность здесь в том, что штрафы будут каждый год определяться в ручном режиме. И если в следующем году она, к примеру, будет низкой, это совсем не значит, что в 2022 году ее не установят на невообразимом уровне. То же самое касается и лицензий.

Что же касается соцвыплат, привязка, кроме пенсий, сохранится для государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Таким образом, они немного вырастут. Однако от минимума будут отвязаны субсидии, хотя в бюджете количество денег, закладываемых на эту статью расходов, и без того уменьшено.



Экономический эксперт Олег Пендзин

считает такие планы незаконными

"Но социальные платежи, социальную стипендию малообеспеченной молодежи, выплаты по безработице нельзя оторвать от минимума. 146 статья Конституции четко показывает обязательства государства перед населением", - подчеркивает Пендзин.

Грубо говоря, повышай-не повышай прожиточный минимум, это не будет иметь практически никакого влияния на карманы украинцев.

Интересно, что увеличивать прожиточный минимум будут медленно, в течение 10 лет, на протяжении которых политические элиты могут смениться несколько раз. А вступит в силу закон, если за него проголосуют, уже с 1 января 2021. То есть сперва установится право определять размер некоторых выплат в ручном режиме, а уже потом пенсии и остальные выплаты будут потихоньку поднимать. Вероятно, именно таким образом социальный комитет в импровизированном шпагате сможет и немного увеличить соцвыплаты, получив политические баллы, и выполнить предписания МВФ, Всемирного банка и других наших кредиторов.

Напомним, что рост социальных обязательств происходит на фоне скрытого повышения пенсионного возраста. Для выхода на пенсию ежегодно увеличиваются требования по стажу, и со временем украинцам придется выходить на заслуженный отдых все позже.

Еще одним источником для повышения пенсий согласно инициативе нардепов может быть другая инициатива, которую проталкивал президент. Касается она роста минимальной зарплаты.

Повысить минималку: плюс для бюджетников или удар по бизнесу

Александр Яцун, председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины, рассказывает, что многие воспитатели, помощники воспитателей, технические работники на минимальной зарплате зарабатывают меньше фактического прожиточного минимума. После налоговых отчислений на руки они получают около 4 тысяч гривен.

В соответствии с указанием президента, глава правительства доложил о предварительном графике повышения минималки. Уже с 1 сентября ее хотят поднять до 5 тысяч гривен, со следующего года - до 6 тысяч, с июля 2021 года - до 6,5 тысяч.

В Кабмине говорят, что рост минимальной заработной платы – это повышение уровня жизни, в первую очередь, работающих людей с невысокими доходами, борьба с бедностью, неравенством. На первый взгляд, прибавка к минимальному окладу - позитивнее некуда. Однако в этом решении есть несколько подводных камней.

Украинцев, которые трудятся на минимальный оклад, меньшинство. По данным Госстата, в 2017 году 6,6% штатных сотрудников в Украине получали минимальные зарплаты. Для них на первом этапе рост в оплате труда составит 277 гривен. В то же время, они потеряют и часть субсидии из-за роста доходов.

Зачастую в частном секторе такие зарплаты также устанавливают для оплаты "в конвертах". Повышение минималки в таком случае будет означать, что люди станут больше получать официально, и меньше - через "черную" бухгалтерию. Суммарно для них ничего не изменится. Разве что вырастут больничные, отпускные, а работодателю придется платить больше налогов.

Реализация повышения минимальной зарплаты потребует бюджетных вливаний, но это будет с лихвой компенсировано за счет роста налогообложения для предпринимателей. Особенно пополнится Пенсионный фонд за счет роста ЕСВ. То есть найдутся дополнительные деньги для выплат пенсий, о которых мы говорили выше.

Теоретически, именно такими должны быть последствия роста минимальной зарплаты. Но на практике все может оказаться иначе. С одной стороны, это якобы должно привести к детенизации, ведь компании, которые платили белую зарплату, станут более конкурентоспособными. Однако бизнес, который не сможет обеспечить рост зарплат и покрыть увеличившиеся налоги на фонд оплаты труда, может перевести сотрудников на полставки, трудоустроить их нелегально, либо вообще сократить, что подтолкнет рост безработицы.

"Идея роста минимальной зарплаты хорошо сработала во времена Гройсмана. Перед тем, как он пришел в правительство, был мощный инфляционный импульс. Работодатели постепенно подтягивали зарплаты в соответствии с этим импульсом, и в итоге в 2017-2018 годах мы получили рост доходов до 15% доходов. Это, в свою очередь, дало приток ЕСВ. Но сейчас страна на грани экономического кризиса. Мы стремимся к дефляции, происходит падение экономической активности. Так что рост минималки может дать обратный эффект. По бюджетным выплатам может быть рост затрат, а частный сектор попросту уйдет в тень. Тогда мы не только не увеличим накопления в Пенсионном фонде: нас ждет двойной бюджетный шок", - говорит эксперт Growford Institute, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Кроме того, повышение фискальной нагрузки на предприятия негативно скажется на экономике всей страны, которая уже сегодня страдает от последствий пандемии коронавируса. Так как предпринимателям придется платить больше налогов, это подтолкнет вверх цены на товары и услуги. Дорогую продукцию будет труднее экспортировать из-за низкой конкурентоспособности. Украинцы станут покупать более дешевые иностранные товары, что будет вредить бизнесу, и, снова-таки, вести к сокращениям.

Поэтому совсем необязательно, что вслед за повышением минимальной зарплаты поднимется и средняя. К слову, не только бизнес, но и учреждения социальной инфраструктуры в случае роста минималки увольняют сотрудников, если их бюджеты не пересматриваются под это нововведение.

Эксперт вспоминает о западных исследованиях, согласно с которым рост минимальной зарплаты на 10% приводит к росту безработицы на 1%. При текущем же повышении безработица по идее должна вырасти на 4%. И это на фоне того, что реальное количество безработных в мае по разным оценкам составило примерно 2,5-2,8 миллиона украинцев.

Также, если сокращается разница между минимальным и средним окладами, у человека становится меньше стимулов эффективно работать, падает производительность труда и экономика в целом. В сухом остатке от такого долгожданного решения, как повышение зарплаты, негатива может оказаться больше, чем позитива.

Да и как именно в Кабмине подсчитали, что минимальная зарплата должна составлять 6,5 тысяч гривен? Точно так же, как и в случае с прожиточным минимумом, никакие расчеты представлены не были. Все указывает на то, что цифра была взята из потолка.

Показательно, что первый этап повышения произойдет перед местными выборами, а новые заявления делает нардеп Галина Третьякова, которая ранее вновь стала известна благодаря колоссальному само-анти-пиару о "детях низкого качества". Похоже, что ее репутацию пытаются отбелить перед всенародным голосованием. Сам Зеленский, со слов Третьяковой, утверждал, что ее выходка может привести к проигрышу партии осенью.

Учитывая этот аспект, далеко не факт, что следующие этапы повышений действительно настанут. Экономист Александр Охрименко считает, что после местных выборов даты повышения минимальной зарплаты будут только переносить, оправдывая это тем же отсутствием средств в бюджете после коронавируса.





Искусственная вилка десоциализации

Нужно ли вообще само понятие минимальной зарплаты - отдельный вопрос. Алексей Кущ считает этот показатель "совковым рудиментом", под который выровняли все профессии, и из-за которого люди теперь зарабатывают одинаково мало. Во всем мире внедряется почасовая оплата труда. По мнению эксперта, логично и Украине переходить на такую систему, а также использовать отраслевые, региональные коэффициенты.

Если и пользоваться понятием минималки в том виде, в котором мы ее имеем, то она должна равняться прожиточному минимуму. Однако в социальной политике власти - полнейшая неразбериха и манипуляция.

"Минималка в два раза больше, чем прожиточный минимум, но все социальные стандарты привязаны именно к нему. Такая коллизия создана искусственно. Поэтому мы на акции протеста призвали власти сесть за национальный стол согласия и спасения. Согласия - чтобы были представлены все институты гражданского общества: профсоюзы и общественные организации, партии, объединения, депутатские группы, члены правительства президент. А спасения - потому что пенсионеры не могут жить на действующую пенсию, 85% - за чертой бедности, официальная статистика занижает показатели безработицы", - рассказывает Александр Яцун.

Если прожиточный минимум будет составлять 3,7 тысячи гривен, а минималка - 5, между этими показателями останется пропасть. По мнению Алексея Куща, это существенная диспропорция, замораживание существующей искусственной "вилки".

Однако нардепы из "Слуги народа", наоборот, собираются полностью отвязать эти показатели друг от друга. Больше при определении уровня зарплат отталкиваться от стоимости жизни в стране не будут. КЗоТ изменят таким образом, что минимальный должностной оклад (тарифная ставка) может быть и меньше прожиточного минимума. А минимальный оклад, в свою очередь, привязан к минимальной зарплате.

"Это давнишняя мечта представителей современного социорасизма. Они давно хотели отвязать прожиточный минимум от всей сетки выплат, аргументируя это тем, что представители некоторых профессий зарабатывают сотни тысяч гривен. Их мечта - сделать прожиточный минимум просто информационным индикатором, чтобы периодически его декларировать, и при этом это ни на что не повлияло", - подчеркивает финансовый аналитик.

С одной стороны, трудоспособный человек может найти дополнительную работу, которая позволит ему сводить концы с концами. С другой же - мы имеем дело с тотальной десоциализацией. Соответствующих взглядов не скрывают и в Кабмине. Чего стоит одна лишь фраза министра Соколовской: "Мы считаем, что система оплаты труда не должна зависеть от прожиточного минимума".

Особенно такая практика печальна с учетом того, что выплаты по безработице от прожиточного минимума тоже отвязывают, и они, соответственно, расти не будут.

Как бы то ни было, для настоящего, а не искусственного роста зарплат и соцвыплат (не только минимальных, но и средних, затрагивающих каждого украинца) должна расти экономика. Необходимы инвестиции, на которые нельзя рассчитывать, пока не проведена судебная реформа и реформа правоохранительных органов. Поэтому точечными предвыборными социальными обещаниями качественно ситуацию в стране не исправить.

Анна Пешкова, 112.ua











