ЕС: лидера саммита договорились вложить в экономику союза 750 млрд

Лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по бюджету ЕС на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась почти на пять дней, сообщает УНН.

“Соглашение есть!” — написал он в своем Twitter.

“Исторический день для Европы!” — написал в свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон.

Известно, что это первый в истории бюджет Евросоюза, который будет привязан к климатическим задачам.