Курс валют

Новости

Все новости
Бизнес
Вчера, 17:00
56
Версия для печати

В Украине уже зарегистрировано более 20 тысяч электромобилей

"Украинский парк электромобилей перевалил за отметку 20 тыс. единиц. В первом полугодии 2020 года в Украине было поставлено на учет 3516 ед. автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге. Такой результат на 10% превзошел показатель годовой давности", - говорится в сообщении пресс-службы Укравтопрома.

Отмечается, что из этого количества легковых электромобилей было 3346 шт., коммерческих авто на электротяге - 169 шт. и один электроавтобус.

"Доля новой техники в регистрациях этого года составила в легковых авто - 7,8%; коммерческих - 2,4%; автобусов - 100%", - добавили в Укравтопроме.

Так, в пятерку самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания вошли:

▪️ NISSAN Leaf - 1159 шт., из них новых только 6 шт.;
▪️ TESLA Model S - 389 шт. (новых - 2 шт.);
▪️ TESLA Model 3 - 358 шт. (новых - 8 шт.);
▪️ TESLA Model X - 162 шт. (новых - 11 шт.);
▪️ VOLKSWAGEN e-Golf - 161 шт. (новых - 0 шт.).
▪️ Среди новых электромобилей популярным был кроссовер AUDI E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.

Напомним, в апреле в Украине зарегистрировали 38 новых электромобилей. По сравнению с прошлым годом регистрация таких автомобилей упала в 14 раз.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Украинское кино покоряет мир: опубликован трейлер купленного Голливудом фильма Let It Snow
Заложники спасены, а "луцкого террориста" отправят на психиатрическую экспертизу
Вечно модный горошек: стильные образы этого лета
Тротуарная плитка из пластиковых бутылок: как одеситы спасают окружающую среду
Украина по-прежнему космическая держава: "Циклон" и "Антарес" от КБ "Южное"
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт