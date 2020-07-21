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Технологии / Наука и общество
Вчера, 23:00
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Если вдруг апокалипсис: в Арктике спрятали программные коды для перезагрузки цивилизации

Сервис GitHub спрятал в Арктике программные коды — 21 ТБ информации находится в подземном хранилище на Шпицбергене. Это сделано “на случай апокалипсиса”, сообщает портал ZDNet.

Архив записан на специальную пленку, предназначенную для долговременного хранения — потребовалось 1066 метров носителя. Специалисты рассчитывают, что информация пролежит в хранилище более 1000 лет.

Данные хранятся без доступа в интернет, так что бы хакеры до них не добрались. Само хранилище, как уверяют организаторы, защищено от стихийных бедствий и находится в одном из самых безопасных мест с точки зрения геополитики. Там уже хранятся секретные архивы Ватикана и Всемирное семенохранилище с образцами семян всех основных сельскохозяйственных культур.



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