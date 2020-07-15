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Вчера, 23:30
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Вечно модный горошек: стильные образы этого лета

Узор в горошек уже очень давно считается модной классикой. И в 2020 году он снова в моде. Лето еще в разгаре и можно успеть покрасоваться. Вы еще не забыли, как носить горошек и с чем его сочетать? Тогда мы вам напомним.

Одним из самых модных цветов для нарядов в горох летом 2020 стал насыщенный синий. Этот оттенок смотрится очень благородно и элегантно, особенно в сочетании с аккуратными туфельками и летней шляпой.

Также в тренде пастельные оттенки. Например, небесно-голубой, пудровый розовый, сиреневый, кремовый.

Для любительниц ярких образов хорошим вариантом может стать лук, в котором все элементы содержат узор в горошек. Такой наряд будет смотреться очень оригинально и необычно.

Блузы с горошком отлично впишутся в деловой стиль. Их можно носить как с брюками, так и с юбками и костюмными шортами. Если вы хотите создать образ в ретро-стиле, можно добавить тематический аксессуар. Например, повязку на голову.

Черно-белые платья в горох - еще один тренд этого лета. Лучше всего они смотрятся с соломенными шляпами и симпатичными сумочками. В качестве обуви подойдут классические лодочки или босоножки.

Также лето 2020 - время ярких красок. Поэтому наряды в цветной горох точно станут отличным дополнением вашего гардероба. Носить такие модели можно с однотонными туфлями и не слишком яркими аксессуарами.

Источник: apostrophe



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