Коронавирус. Проблемы растут: в мире за сутки заболело более 220 тыс. человек

На данный момент количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 577 843. В свою очередь, выздоровели 7 373 782 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 13 284 292 человек инфицировано. Таким образом, по сравнению с аналогичным временем предыдущих суток на коронавирусную инфекцию заболело 222 500 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 428 553), Бразилия (1 926 824), Индия (906 752), Россия (738 787), а также Перу, Чили, Мексика, Южная Африка, Великобритания, Иран, Испания, Пакистан, Италия и Саудовская Аравия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (136 430), Бразилии (74 133), Великобритании (45 053), Мексике (36 327), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,641.

В Украине на 15 июля зафиксировано уже более 55,6 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев возросло - за сутки более 800, сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 55 607 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 836 инфицированных - больше, чем за предыдущие сутки.

Вследствие болезни всего умерли 1427 человек, из них 15 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 28 131, за сутки - 977. То есть, за сутки количество выздоровевших превышает количество заболевших.







