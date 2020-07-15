Игорный бизнес в Украине: за что игроманы получат срок

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины, сообщает УНН.

Законопроектом №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности: вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр, размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Кроме того, создаются ограничения по деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Участие в организованной без лицензии азартной игре влечет наложение штрафа в размере от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Организация и проведение азартных игр без лицензии наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений. Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за соответствующее преступление, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений.

Законопроект предусматривает наказание для работников правоохранительных органов в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет за бездействие относительно незаконных азартных игр, в частности, за несообщение о совершении незаконной организации проведения азартных игр или сокрытие такой информации.

Законопроектом усиливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.

Законопроектом вводится система онлайн-мониторинга для осуществления государственного контроля, а также создается концепция единого оператора лотерей, для стимулирования развития данного рынка.

Также, проектом закона устанавливается принцип ограниченного количества лицензий в сфере азартных игр, размер платы за такие лицензии определяется по результатам электронных аукционов.



