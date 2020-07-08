Прокурорские игры под девизом: "А что, так было можно?"

Сегодня шоу под названием "посади пятого президента" имело весьма любопытное продолжение. Все началось как обычно: с утра сторонники Петра Порошенко перекрыли дорогу под Печерским районным судом, где ему собирались избирать меру пресечения. Но дальнейшие события обычными назвать трудно. Вот хронология событий, смыслов и бессмыслицы от, казалось бы, вполне самодостаточных и разумных людей и институций.

Около 10.00 возле Печерского райсуда, где в 11:00 должны были начать избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, собралось несколько сотен активистов с флагами и плакатами в его поддержку. Организованная, спокойная, но настойчивая толпа перекрыла дорожное движение, пропуская лишь общественный транспорт. Перед входом смонтировали экран для проведения онлайн-трансляции судебного заседания.

Пятый Президент Украины, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с адвокатами прибыл в Печерский районный суд почти вовремя - к 11.05.

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И тут всех ожидал первый сюрприз.

Оказалось, что накануне, под покровом глубокой ночи (видимо, позарились на надбавку к зарплате за "ночные" и переработку), Печерский районный суд Киева на три месяца продлил следствие по делу пятого Президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.

То есть, 8 июля рассматривая меру пресечения, судьи уже старались бы не ради абсурдных двух дней (10 истекал срок следствия), а вполне себе ради нормальных трех месяцев работы группы прокуроров, проигнорировав то, что это обошлось бы государству в миллионы гривен.

Но на этом сюрпризы не закончились.

Несмотря на услужливое продление судьями следствия на три месяца, прокурор вдруг сообщил суду о завершении досудебного расследования, чем поставил суд в странное положение, потому что теперь вообще непонятно, какого черта они так старались ночью и не выспались перед таким важным заседанием.

"В соответствии с поручением генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сообщаем о завершении досудебного расследования. Я хочу вручить защитнику Петра Порошенко этот документ", - заявил прокурор, предоставив соответствующий документ адвокату.

"Следователи ГБР на основании поручения Генерального прокурора об открытии материалов уголовного производства сегодня 8 июля сообщил о завершении досудебного расследования... Я считаю, что... (оснований для - ред.) продолжения рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения нет", - сказал он.

Адвокат Порошенко Илья Новиков в некоторой растерянности написал на своей странице в Facebook:

"Сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили... И ходатайство о мере пресечения Порошенко теперь просто не подлежит рассмотрению".

Ну, и все.

Суд закончился и все участники событий, вопрошая друг у друга: "А что это вообще было?" и "А что, так было можно?" - просто разошлись по домам...

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И как-то совсем между прочим, или - между делом, ГБР тихонечко закрыло одно из "самых перспективных" (так говорили ранее) дел против Порошенко. Чуть ли не единственное дело, в котором он мог бы предстать как "вор" и, простите, "барыга": дело которое касается ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" и как бы украденных и не поступивших в бюджет налогах.

"Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", - написал адвокат Порошенко Илья Новиков опять же на своей странице в Facebook

Напомним, в 2019 году следователи Государственного бюро расследований начали два уголовных производства по заявлениям экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по отмыванию средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском".

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Но и это было еще не все, что "наворотили" сегодня прокуроры и следователи ГБР, изо всех сил стараясь потрясти Украину и мир.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины, который подозревается в содействии осуществлению незаконного перемещения через государственную границу пятого Президента Украины Петра Порошенко и членов его семьи.

"...Экс-пограничник подозревается в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

По данным предварительного расследования, "подозреваемый, находясь в должности руководителя военной части Государственной пограничной службы Украины, в январе 2018 года, вопреки существующему порядку, предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого Президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха, вне существующего пункта пропуска".

Оказывается, сейчас следователи ГБР проверяют причастность подозреваемого и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы и Управления государственной охраны к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных лиц без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска. Устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации, созданию и использованию неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям собираются дать "надлежащую правовую оценку".

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Петр Порошенко прокомментировал этот правовой шедевр, заявив, что никогда не встречался с "подозреваемым", всегда пересекал границу страны с соблюдением всех законов, а "подозреваемого" экс-пограничника считает заложником, которого горе-правоохранители взяли для давления на... ну, сами знаете на кого и на что...

В общем, нужно помнить, что всегда может быть нечто еще более абсурдное, чем мы наивно думали. Поэтому - ждём очередных "перлов" по этим странным, но таким для определенных кругов желанным "президентским" делам...

Ирина Шевченко для InfoKava по материалам СМИ 8 июля