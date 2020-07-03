Неожиданные способы применения кофе в быту: пять лайфхаков

Кофейная гуща может быть полезна не только в предсказаниях будущего, но и в быту, а также в различных уходовых процедурах для тела. Поэтому не спешите сразу отправлять остатки кофе в мусор: возможно, они еще могут вам пригодиться.

Вот несколько способов применения кофейной гущи, которые прекрасно помогают в хозяйстве.



Средство для кожи и волос

Кофейный скраб — одно из самых популярных средств по уходу за кожей. Кофеин улучшает циркуляцию крови, ускоряя обмен веществ в клетках и делая кожу более мягкой и гладкой. Многие девушки используют скрабы с добавлением натурального кофе для борьбы с целлюлитом и растяжками и поддержания тонуса кожи. Также отслуживший свое кофе применяется в приготовлении масок для роста волос, усиления их цвета и блеска.



Средство от неприятных запахов

Кофейные зерна часто используют для того, чтобы перебить устойчивые и резкие запахи, например парфюма. Но применить кофе можно не только чтобы перенюхать все духи в магазине косметики, но и для избавления от неприятных запахов. Сделайте мешочек из ткани, зашейте внутри несколько ложек кофейной гущи и поместите в любое место, которое пахнет не так, как вам хотелось бы.



Удобрение



Кофейная гуща — отличное удобрение как для комнатных растений, так и для садовых. Кофе содержит много полезных веществ, которые улучшают состав почвы, а также помогают защитить растения от вредителей. Кофейный жмых можно развести с водой, чтобы использовать для полива, или смешать несколько столовых ложек с почвой.



Восстановитель цвета

Остатки кофе отлично помогают временно замаскировать повреждения на темной мебели, коричневых и черных изделиях из кожи или замши. Для этого обработайте поцарапанную или потрескавшуюся поверхность небольшим количеством влажной кофейной гущи и оставьте на несколько минут. Затем удалите кофе и дайте поверхности высохнуть.



Антижир

Если ни одно чистящее средство не помогает отмыть въевшийся жир и остатки пищи с кастрюль и сковородок, попробуйте добавить к нему кофейную гущу. Кофе поможет эффективно избавиться от загрязнений и жирного налета, при этом не царапая поверхность посуды.

Источник: ridus







