Улитки на экспорт: в Украине создано уже 200 экзотических ферм

В Украине за последние пять лет создали 200 улиточных ферм. Все эти фермы в целом производят 800 тонн живых улиток, из которых 300 - поставляют на экспорт. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За границу их живыми не поставляют. В основном экспортируют переработанную продукцию.

Слизь улитки, улиточные пептиды — это сложные и дорогие продукты. Их используют в пищевой, косметологической и фармацевтической промышленностях.

Кроме того, на этих фермах производят икру. Одна ферма продуцирует до сотни килограммов улиточной икры в месяц. Средняя ее стоимость на международном рынке составляет от 100 до 150 евро за 100 граммов.

Как сообщалось, в честь 17-летней экоактивистки Грети Тунберґ международная группа ученых назвала новый вид улиток Craspedotropis gretathunbergae, которые принадлежат к семейству циклофорид. Они очень чувствительны к изменению климата.