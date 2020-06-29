Курс валют

Новости

Все новости
Бизнес / Потребрынок
Сегодня, 23:30
0
Версия для печати

Улитки на экспорт: в Украине создано уже 200 экзотических ферм

В Украине за последние пять лет создали 200 улиточных ферм. Все эти фермы в целом производят 800 тонн живых улиток, из которых 300 - поставляют на экспорт. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За границу их живыми не поставляют. В основном экспортируют переработанную продукцию.

Слизь улитки, улиточные пептиды — это сложные и дорогие продукты. Их используют в пищевой, косметологической и фармацевтической промышленностях.

Кроме того, на этих фермах производят икру. Одна ферма продуцирует до сотни килограммов улиточной икры в месяц. Средняя ее стоимость на международном рынке составляет от 100 до 150 евро за 100 граммов.

Как сообщалось, в честь 17-летней экоактивистки Грети Тунберґ международная группа ученых назвала новый вид улиток Craspedotropis gretathunbergae, которые принадлежат к семейству циклофорид. Они очень чувствительны к изменению климата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В CERN будут строить гигантский коллайдера длиной в 100 км
Доверие избирателей к Зеленскому катастрофически падает — результаты социологического исследования
Очередной потоп в Прикарпатье: затопило десятки домов, есть жертвы
В космос на воздушном шаре: проект Neptune для туристов
Малолетний хулиган угнал BMW и устроил "гонки" с полицией
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт