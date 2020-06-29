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В CERN будут строить гигантский коллайдера длиной в 100 км

Европейская организация по ядерным исследованиям CERN утвердила план постройки огромного коллайдера — ускорителя элементарных частиц с периметром (длиной кольца) 100 километров. Об этом сообщает журнал Nature. Стоимость проекта составит 23 миллиарда долларов. Большой адронный коллайдер по сравнению с ним будет просто крохой - его длина всего лишь 27 километров.

Проектное название ускорителя — Будущий кольцевой коллайдер (Future Circular Collider, FCC). Он будет сталкивать между собой заряженные частицы с энергией порядка 100 тераэлектронвольт (для сравнения, у БАК этот показатель достигает лишь 16 ТэВ). FCC хотят использовать в первую очередь для создания и дальнейшего изучения бозонов Хиггса — элементарных частиц, открытых в 2012 году и позволяющих построить перенормируемую квантовую теорию поля.

«Такое устройство сможет генерировать огромное количество бозонов Хиггса в чистой среде, что позволит добиться значительного прогресса в определении разнообразных взаимодействий бозона Хиггса с другими частицами, а также провести чрезвычайно высокоточные измерения», — сообщают специалисты CERN в своем пресс-релизе. Изучение этих частиц также может помочь физикам раскрыть загадку существования темной материи.

Однако реализация этих планов сильно зависит от финансирования. Проект FCC очень дорогой, и деньги для него придется искать за пределами Евросоюза. Привлечение капитала усложняет еще и тот факт, что для нового ускорителя частиц пока не поставлена такая же четкая задача, как для Большого адронного коллайдера.

Кстати, о планах модернизации БАК в CERN тоже не забывают. Среди них — завершить модернизацию коллайдера с повышением его светимости, установив мощные магниты из ниобий-оловянного сплава. Это даст возможность проводить в БАК больше столкновений частиц и повысит шанс на обнаружение редких квантовых явлений.



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