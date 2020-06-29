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Сумасшествие масс и безумие элит: в Кембридже поощрили преподавателя за расистскую фразу

51-летняя доктор, преподаватель факультета английского языка в Кембриджском университете и член колледжа Черчилля, Приямвада Гопал в социальной сети Twitter опубликовала фразу White Lives Don't Matter ("Жизни белых не имеют значения"), пишет Daily Mail.

Высказывание вызвало шквал критики в сети, и Гопал начали поступать угрозы. Пользователи также массово жаловались администрации Twitter и пост был удален.

Между тем на сайте петиций change.org была запущена петиция с требованием уволить Гопал из университета за расистский комментарий. Однако Кембриджский филиал Союза университетов и колледжей не стал этого делать. Руководство учебного заведения решило поддержать свою сотрудницу. В администрации заявили, что преподаватели имеют право выражать свое мнение.

"Эти атаки абсолютно недопустимы и должны прекратиться", - заявили в Кембридже.

Преподавателя за расистский пост в соцсети не только не уволили, как того требовали пользователи, но и повысили до уровня профессора. И объяснили, что сделали это для того, чтобы поддержать Гопал после ее поста.

Пользователи соцсетей считают, что нынешний мировой общественно-политический кризис, который многие называют расистским, и который происходит на фоне осложняющей ситуацию короновирусной пандемии, чреват тяжкими последствиями: "борцы за справедливость" теряют границы и ориентиры. Привычный мир рушится на глазах.

Как сообщалось, в США протестующие снесли статую противника рабства и планируют снести еще десятки "расистских" памятников.



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