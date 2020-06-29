Что ждет учащихся 1 сентября в Украине и в мире: планы, надежды и реальность

Ходят слухи, что МОН Украины рассматривает проект положения о дистанционной форме получения общего среднего образования. Однако в МОН такие планы отрицают. Там говорят, что все зависит только от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщили в пресс-центре МОН.

В то же время проект есть. В нем планируют урегулировать реализацию дистанционного обучения в учреждениях общего среднего образования по двумя направлениям. Планируется, что, во-первых, дистанционное обучение станет отдельной формой получения образования; а во-вторых - технологии дистанционного обучения будут использоваться при организации получения образования по разным формам (дневной, вечерней, заочной, сетевой, экстерном, семейной\домашней, под педагогическим патронажем).

Планируется упростить процедуру организации дистанционного обучения для учебных заведений и соискателей образования, готовых учиться дистанционно. В тексте проекта учтены особенности дистанционного обучения во время карантина, а также предусмотрены условия для реализации смешанного обучения, но пока еще нет положения по оплате труда, наполняемости классов (групп) и штатного расписания.

Сотрудник МОН Украины Любомира Мандзий заверила:

“Министерство образования и науки не переводит учащихся на дистанционную форму обучения с нового учебного года. Форма обучения с 1 сентября зависит исключительно от эпидемической ситуации. Решение будет принимать правительство Украины, в зависимости от эпидемической ситуации. Наша задача — создать безопасные условия обучения и с 1 сентября вернуться за парты. Впервые мы оказались в условиях национального карантина. И это показало нам слабые места в школьном образовании. Еще в 2013 году мы утвердили положение о дистанционном обучении. Но сейчас мы его обновляем. Чтобы учесть опыт организации образовательного процесса в период карантина и быть более готовыми к новым вызовам”.

Она добавила, что соответствующий проект положения опубликован на сайте МОН для общественного обсуждения. До 21 июля к нему можно будет направить предложения.

По ее словам, сейчас идет подготовка к новому учебному году — печать учебников, запуск единой образовательной электронной платформы.

Глава комитета ВР по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак тоже рассказал о планах МОН.

"Мы бы очень хотели, чтобы 1 сентября у нас начались занятия в обычном режиме, в таком как мы привыкли - и школьники, и студенты - чтобы все пошли в учреждения образования. Но на самом деле, несмотря на ситуацию с эпидемией, на количество больных, мы не знаем, какое решение примет комиссия по ТЭБ и НС, и мы не знаем, что примет СНБО по этому поводу. Если у нас будет все ухудшаться, то есть вероятность, что мы начнем это в дистанционном режиме", - сказал он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает возможность продолжения дистанционного обучения школьников. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

По словам Данилова, существует вероятность того, что этой осенью большинству школ Украины придется снова перейти на дистанционное обучение.

"Поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", – подчеркнул он.



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В ЮНЕСКО подсчитали, что более 700 млн детей в мире не имеют доступа к интернету, чтобы учиться дистанционно в условиях пандемии коронавируса. Особенно это ощущается в странах Африки.

"Около 826 миллионов учащихся - половина из общего числа учащихся, - не посещающих школу из-за пандемии COVID-19, не имеют доступа к домашнему компьютеру, а 43% (706 миллионов) не имеют доступа к Интернету в домашних условиях, в то время как цифровое дистанционное обучение используется для обеспечения непрерывности образования в подавляющем большинстве стран", - говорится в сообщении.

Так, неравенство особенно остро ощущается в странах с низким уровнем дохода: в странах Африки к югу от Сахары 89% учащихся не имеют доступа к домашним компьютерам, а 82% не имеют доступа к Интернету.

Кроме того, хотя мобильные телефоны предоставляют учащимся доступ к информации и облегчают их общение с учителями и друг с другом, около 56 миллионов учащихся проживают в местах, не обслуживаемых мобильными сетями, причем почти половина из них – в странах Африки к югу от Сахары.

"Для того чтобы уменьшить уже существующее неравенство, мы также должны поддерживать другие альтернативы, включая использование общинных радио- и телевизионных программ и творческий подход ко всем формам обучения. Именно такие решения мы рассматриваем вместе с нашими партнерами по Глобальной коалиции", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Сообщается, что и преподаватели также нуждаются в профессиональной подготовке для обеспечения эффективного дистанционного и онлайн- обучения, однако такой поддержки особенно недостаточно в странах с низким уровнем дохода. В странах Африки к югу от Сахары только 64% учителей начальных школ и 50% учителей средних школ удовлетворяют национальным минимальным требованиям в области профессиональной подготовки, и это часто не включает навыки ИКТ (информационно-коммуникационные технологии).



Напомним

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили в 646 человек, судя по всему COVID-19 по состоянию на утро понедельника в Украине подтвердили в 43628 человек.

В мире больше 9 млн инфицированных, половина из них выздоровели, но полмиллиона умерли.

Самая сложная ситуация в США: 2,5 млн больных и почти 150 тыс. умерли...

Из-за риска инфицирования коронавирусом 87 процентов школьников и студентов по всему миру не посещают свои учебные заведения.







