Уголь или газ: нужно ли спасать шахтеров, удорожая электричество для всех

Кабинет Министров обнародовал распоряжение недельной давности, которым поручил в первоочередном порядке закупать электроэнергию тепловых электростанций (ТЭС), выработанную при сжигании угля, а не газа. При этом Кабмин ссылается на решение СНБО и указ президента, изданные еще в декабре прошлого года и направленные на стабилизацию ситуации в энергетике.

При этом Кабмин рекомендовал НЭК "Укрэнерго", госкомпании, осуществляющей функции диспетчера объединенной энергетической системы, в первоочередном порядке давать добро на производство электроэнергии именно тем ТЭС, которые работают на угле. Распоряжение Кабмина будет действовать до 1 ноября.



Уголь против газа

Это распоряжение Кабмина появилось как ответ на противоречие, которое назрело между Министерством энергетики и Фондом государственного имущества. Истоки его лежат в значительном падении цен на природный газ. Например, если в прейскуранте для промышленных потребителей, покупающих газ у НАК "Нафтогаз України", в январе этого года стоял ценник 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, то в июне цифры в прейскуранте были уже значительно ниже - всего лишь 3,3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. В такой ситуации некоторым ТЭС стало выгодно вместо угля при производстве электроэнергии сжигать газ.

В частности, в середине июня вторая по величине в Украине компания "Центрэнерго" заявила о тестовых испытаниях, которые показали, что при текущих ценах на газ его сжигание дает топливную составляющую в себестоимости одного киловатта электроэнергии на уровне 85 коп., тогда как при сжигании угля себестоимость одного киловатта вырастает до 1,2 грн. "Как показали проведенные расчеты, на сегодня существует безусловная экономическая целесообразность и эффективность при увеличении в топливном балансе компании доли природного газа", - заявила "Центрэнерго".

Однако эти расчеты госкомпании противоречат с позиции Министерства энергетики, во главе которого сегодня стоит и. о. министра Ольга Буславец. На нее возложена функция преодоления кризиса в энергетике, что подразумевает не только решение проблем с задолженностью между различными субъектами рынка, в частности, погашение долгов шахтам за поставленный ими уголь. На сегодня долги перед некоторыми шахтами исчисляются миллионами гривень, отсюда долги по зарплате и рост социальной напряженности в угольных регионах. Задолженность компании "Центрэнерго" перед шахтами, сформированная за последний год, при переходе на использование газа может вырасти еще больше.

Именно этого пытается не допустить Министерство энергетики, обрушившись с критикой на "Центрэнерго", "полюбившее" более дешевый газ. По ее словам, в мае "Центрэнерго" около трети угля, необходимого для производства электроэнергии, заменило газом - было использовано 136 млн куб. м газа, что эквивалентно 200 тыс. т угля.

Ситуация усугубляется еще и тем, что на угольных складах ТЭС сегодня рекордные запасы. По данным Министерства энергетики, они намного превышают как плановые, так и прошлогодние показатели. На 24 июня на складах находилось 2,44 млн т угля при плане 0,66 млн т, а на эту же дату прошлого года на складах было 1,8 млн т.

Использование же газа, по словам руководства госкомпании, дает возможность "Центрэнерго" значительно снизить себестоимость производства электроэнергии и, следовательно, повысить эффективность работы. По словам и. о. гендиректора Александра Корчинского, уголь с госшахт сегодня стоит 1950 грн/т, и если работать только на угле, то себестоимость производства электроэнергии составляет 1,62 грн/кВт·ч, тогда как средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед колеблется в пределах приблизительно 1,3 грн/кВт·ч. В то же время компания, закупая газ по 2,3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, получает на выходе электроэнергию по 1,2 грн за 1 кВт·ч.



У каждого свои интересы

Планы Минэнерго ограничить использование газа на ТЭС встретили резкую критику не только со стороны "Центрэнерго", но и Фонда госимущества (ФГИ), который сегодня от лица государства управляет этой госкомпанией. Он получил контроль над "Центрэнерго" для того, чтобы провести ее приватизацию, а для успешной продажи, естественно, нужна как можно более прибыльная компания. Но после того, как до недавнего времени "Центрэнерго" управлял менеджмент, по данным СМИ, связанный с Игорем Коломойским, госкомпания оказалась в огромных убытках. По словам председателя ФГИ Дмитрия Сенниченко, чистый убыток "Центрэнерго" за 2019 г. составляет 1,9 млрд грн, кредиторская задолженность - 4,8 млрд грн, включая 350,7 млн грн долгов перед госшахтами. По его расчетам, если "Центрэнерго" будет использовать для производства электроэнергии только уголь, то долги компании до конца года вырастут еще на 2,2 млрд грн. По мнению главы ФГИ, это может окончательно поставить крест на компании. А приватизация "Центрэнерго" запланирована на второй квартал 2021 г. То есть у ФГИ есть только год, чтобы вытащить госкомпанию из долговой ямы и явить потенциальным инвесторам привлекательный актив.

Поэтому государство в лице Минэнерго и ФГИ оказалось перед дилеммой: заставить "Центрэнерго" закупать уголь, спасая тем самым шахтеров, или вытаскивать из долговой ямы "Центрэнерго", готовя его к приватизации.

У приватизации "Центрэнерго" есть и противник - Игорь Коломойский, который за счет "Центрэнерго" якобы смог обеспечивать свои ферросплавные заводы дешевой электроэнергией. Вполне возможно, что он надеется на возвращение своего влияния на эту компанию. И хотя Коломойскому выгодно, чтобы электричество продавалось дешевле, также его интересам может соответствовать и сваливание "Центрэнерго" в долговую яму - так компанию точно никто не купит.

Приоритетное право на выработку электроэнергии из угля, вполне возможно, может сыграть на руку и крупнейшему добытчику угля в Украине - компании ДТЭК. Еще в мае член дирекции "Центрэнерго" Сергей Колесников заявлял, что в этом году угля с государственных шахт для выработки запланированного объема электроэнергии госкомпанией может не хватить и придется докупать у ДТЭК.



Европейцы указали на ошибки

В этой истории есть еще один важный момент. Предоставление преимущественного права работы угольным ТЭС по сравнению с газовыми может отразиться и на взаимоотношениях украинских энергетических властей с европейскими партнерами - Энергетическим сообществом. В частности, одним из необходимых условий для присоединения украинской энергосистемы к энергосистеме Европы (ENTSO-E) является сертификация НЭК "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи электроэнергии. Однако Энергетическое сообщество сообщило, что сертификация "Укрэнерго" в ближайшее время неосуществима. Одна из множества причин этого (хотя, может быть, и не самая главная) - то, что Министерство энергетики вмешивается в деятельность "Укрэнерго", давая ей распоряжения отдавать приоритет диспетчеризации ТЭС, которые используют в качестве основного вида топлива уголь.

Александр СУКОВ, обозреватель ДС











