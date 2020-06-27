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Вчера, 19:00
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Пневмония или коронавирус: что сегодня в Украине опаснее

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга, что с мая количество пневмоний, которые диагностируют за сутки в Украине, выросло почти втрое. На сегодняшний день в сутки фиксируется от 700 до 1000 новых случаев заболевания пневмонией, тогда как в мае количество заболевших было около 250-300 в сутки, сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день мы за сутки тестируем новых пневмоний от 700 до 1000 случаев. Я могу вам сказать, что, например, в мае, когда мы начали смягчать карантинные меры, начали переходить к адаптивному карантину, это количество было около 250-300 случаев в день. То есть вы видите, что почти в три раза увеличилось количество пневмоний", - отметил Степанов.

Кроме того, министр подчеркнул, что летом обычно количество пневмоний не растет, а,наоборот, падает.

Коронавирус тоже не отступает. В Украине на утро 27 июня 948 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 24 человека, всего зафиксировано 42 065 случаев, передает СНБО. В то же время зафиксировано 402 случая выздоровления.

Общее число выздоровевших - 18 701.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 24 пациента, всего - 1 110.

Всего в Украине сейчас болеют 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (168), Ривненской (111) и Закарпатской (93) областях, а также в Киеве (140).



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