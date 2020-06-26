Расшифровку "чёрных ящиков" со сбитого в Иране украинского лайнера будет делать Франция

На Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета Украинских авиалиний рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран.
Об этом написал на своей странице в Фейсбуке заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
"Поскольку в марте мы уже слышали похожее обещание от Ирана, относимся к сегодняшнму заявлению (26 июня - ред.) со сдержанным оптимизмом.
Для нас изначально было принципиально важным найти способ, гарантирующий международное признание результатов экспертизы и следствия в целом (вспомните опыт МН17 - Нидерланды тогда передали бортовые самописцы на расшифровку британцам, чтобы избежать каких-либо сомнений в своей беспристрастности). Поэтому профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция, с участием лучших экспертов из Украины и других стран, - необходимый шаг к завершению технического расследования крушения сбитого украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции", - сообщил замминистра.
Это малый, но важный шаг, который приближает прежде всего семьи погибших и всю Украину к установлению правды о катастрофе и справедливости считают в МИД.
Украина продолжит свою работу над установлением справедливости и привлечением к ответственности всех причастных.
Между тем стало известно, что расшифровка бортовых самописцев со сбитого над Тегераном пассажирского самолета МАУ начнется во Франции в июле. Об этом в Твиттере сообщило Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA). "Авария Boeing 737 UR-PSR Международных Авиалиний Украины 01/08/20/ Иран запросил техническую помощь BEA в CVR & FDR (расшифровке данных речевого самописца и цифрового самописца параметров полета - ред.) (ремонтные операции и загрузка данных)/ технические работы планируется начать 20 июля в BEA", - говорится в сообщении.
Расшифровку "чёрных ящиков" со сбитого в Иране украинского лайнера будет делать Франция
На Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета Украинских авиалиний рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран.