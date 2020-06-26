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Вчера, 23:57
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Расшифровку "чёрных ящиков" со сбитого в Иране украинского лайнера будет делать Франция

На Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы самолета Украинских авиалиний рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран.
Об этом написал на своей странице в Фейсбуке заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
"Поскольку в марте мы уже слышали похожее обещание от Ирана, относимся к сегодняшнму заявлению (26 июня - ред.) со сдержанным оптимизмом.
Для нас изначально было принципиально важным найти способ, гарантирующий международное признание результатов экспертизы и следствия в целом (вспомните опыт МН17 - Нидерланды тогда передали бортовые самописцы на расшифровку британцам, чтобы избежать каких-либо сомнений в своей беспристрастности). Поэтому профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция, с участием лучших экспертов из Украины и других стран, - необходимый шаг к завершению технического расследования крушения сбитого украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции", - сообщил замминистра.
Это малый, но важный шаг, который приближает прежде всего семьи погибших и всю Украину к установлению правды о катастрофе и справедливости считают в МИД.
Украина продолжит свою работу над установлением справедливости и привлечением к ответственности всех причастных.
Между тем стало известно, что расшифровка бортовых самописцев со сбитого над Тегераном пассажирского самолета МАУ начнется во Франции в июле. Об этом в Твиттере сообщило Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA). "Авария Boeing 737 UR-PSR Международных Авиалиний Украины 01/08/20/ Иран запросил техническую помощь BEA в CVR & FDR (расшифровке данных речевого самописца и цифрового самописца параметров полета - ред.) (ремонтные операции и загрузка данных)/ технические работы планируется начать 20 июля в BEA", - говорится в сообщении.

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