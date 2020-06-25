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Скандал / Бизнес
Вчера, 10:38
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IKEA проведет независимый аудит из-за скандала с поставками древесины из Украины

Шведская компания IKEA, попавшая в крупный скандал в связи с поставками древесины для производства мебели, намерена провести независимый аудит в отношении поставщиков из Украины.

Ритейлер мебели IKEA заявил, что пересмотрит свою цепочку поставок древесины в Украине после сообщения неправительственной организации (НПО) о незаконных рубках в Карпатах, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения рыси и бурые медведи, сообщает Reuters.

В сообщении Earthsight утверждается, что поставщики IKEA незаконно добывали древесину, используемую для изготовления некоторых из самых популярных стульев шведской компании.

«Мы признаем, что незаконные рубки остаются широко распространенной глобальной проблемой, и активно работаем над реализацией мер по проверке соответствия наших поставщиков законности», - сообщили в компании.

Ранее общественная организация Earthsight обнародовала расследование, в котором говорится, что IKEA продает в своих магазинах стулья Terje, которые якобы изготавливают из украинского бука, незаконно вырубленного в Карпатах. 
Так, согласно расследованию, поставкой бука для IKEA, по сообщению Reuters, занимается лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков на Закарпатье.

Уточняется, что Государственная экоинспекция Украины уже проверяла это хозяйство и подтвердила, что лесничество выдало незаконные лицензии на "санитарную" вырубку более 100 участков с апреля по июнь 2018 года. При этом под видом "санитарной вырубки" уничтожаются самые качественные деревья, которые и вывозятся массово за рубеж, несмотря на все заверения о запретах.

В 2019 году IKEA использовала около 21 миллиона кубометров круглого леса, что составляет почти 1% мирового объема производства пиломатериалов. При этом ИКЕА говорит, что древесина из Украины составляет менее 1% от того, что она покупает во всём в мире.

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