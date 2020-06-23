Кофе может снизить риск проблем с сердечным ритмом

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявили о том, что люди, которые регулярно употребляют кофе, реже страдают от проблем с сердечным ритмом, чем те, кто равнодушен к этому напитку. Как сообщает Naked science, употребление пяти и более чашек кофе в день позволяет снизить риск развития таких проблем на 15%.

В ходе исследования ученые изучили информацию о взаимосвязи между обычным потреблением кофе и развитием аритмии. Для этого были взяты данные по 357022 испытуемым из базы медицинских и биологических данных UK Biobank. В изученной выборке в течение пяти лет и трех месяцев наблюдения были диагностированы 8159 случаев аритмии: из них 6999 случаев мерцательной аритмии, 890 — наджелудочковой тахикардии, 459 — желудочковой тахикардии и 385 — желудочковой экстрасистолии.

Оказалось, что одна-две чашки кофе в день способны снизить риск развития таких проблем на 10%, три-четыре чашки в день – на 14%, а пять и более чашек – на 15% по сравнению с отсутствием потребления кофе. Снижение риска аритмии наблюдалось для всех подтипов, кроме желудочковой экстрасистолии.

Ученые считают, что их исследование может изменить взгляд специалистов на связь проблем с сердечно-сосудистой системы с употреблением кофе. Кроме того, результаты исследования согласуются с данным, которые были получены два года назад учеными из Дюссельдорфского университета. Они выяснили, что четыре-пять чашек в кофе день – оптимальная доза, которая защищает клетки сердца от повреждений.

Ранее медики из Госпиталя королевы Елизаветы в Лондоне описали случай женщины, которая попала в больницу с передозировкой кофеином. Девушка съела 20 граммов кофеина, что равняется примерно 50-60 чашкам крепкого кофе и может убить человека.







