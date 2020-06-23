Командование V корпусом армии США из Кентукки переводят в Польшу

США перебросят в Польшу две тысячи военных и десятки F-16 и переведут командование V корпусом армии США из Кентукки. Также в страну перебросят около 30 истребителей F-16, которые сейчас находятся в Германии. О таком радикальном увеличении воинского контингента сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Издание утверждает, что уже завтра президенты Анджей Дуда и Дональд Трамп подтвердят в Вашингтоне принципы, на которых будет усилено присутствие США в Польше.

Согласно планам, в Польшу переведут командование V корпусом армии США из Кентукки. Также в Польшу перебросят около 30 американских истребителей F-16, которые сейчас находятся в Германии.

Кроме того, на встрече будет подписано соглашение Defence Cooperation Act, регулирующее правила, по которым американцы будут работать в Польше. Для этого Польше будет передано пять бывших в употреблении, но более новых, чем сейчас используемые польскими ВВС, транспортных самолетов C-130 Hercules.

Также Польша скоро заявит о намерении купить в США боевые вертолеты. Ожидается, что это будут AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.

Как известно, сейчас в Польше размещены около 4,5 тысяч американских военных.

Ранее Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше.







