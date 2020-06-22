Лещенко опубликовал секретные документы ДТЭК об энергорынке

Сергей Лещенко опубликовал секретные документы из офиса компании Рината Ахметова ДТЭК под названием "Мероприятия по корректировке регуляторной среды". "Желание Рината Ахметова переписать правила энергорынка под себя ни для кого не секрет. Но я впервые публикую оригинал документов из офиса ДТЕК", - пишет Лещенко на своей странице в Facebook.

Ранее и.о. министра энергетики Буславец запретила использовать газ для производства электроэнергии, что выгодно олигарху Ринату Ахметову. "Коммерческий интерес в том, чтобы все покупали уголь, а 90% угля добывает компания ДТЭК, которая продаёт его по ценам намного выше мировых", - пишет Лещенко.

Сергей Лещенко отмечает, что за последние месяцы ДТЭК успела добиться ряда решений, чтобы устранить конкурентов с рынка:

- полный запрет импорта электроэнергии, даже из Беларуси;

- пошлина на импорт угля марки Г в размере аж 65%;

- остановка трёх блоков АЭС;

- запрет для "Энергоатома" проводить аукционы для продажи э/э по двухсторонним договорам;

- запрет тепловым электростанциям использовать газ для производства электроэнергии (теперь только уголь).

"Эти действия направлены на передел рынка в интересах ДТЭК Ахметова, у которого 70% мощностей теплоэлектростанций и 90% добычи угля, но которые проигрывают конкуренцию на рынке. Именно для ограничения конкуренции на рынке Ахметову нужны лояльные чиновники, без этого его энергетический бизнес - банкрот. Теперь Ахметов сможет продавать дополнительных 0,5 млн тон угля в месяц. А это позволит ему заработать дополнительную чистую прибыль более 300 млн грн в месяц или 3,6 млрд грн в год", - резюмирует Лещенко.

Ранее народный депутат Анна Скороход заявила о том, что поднятие тарифов на электроэнергию для населения планируется в интересах компании ДТЭК.



