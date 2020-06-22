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Бизнес / Промышленность
Вчера, 21:30
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Новый проект ХТЗ: на Харьковском тракторном будут выпускать современные трамваи

Харьковский тракторный завод (ХТЗ) начнет выпускать современные трамвайные вагоны для нужд как самого Харькова, так и для других городов Украины. Свои подписи под проектом поставили известный олигарх и глава Группы DCH Александр Ярославский (фактический владелец ХТЗ), директор Харьковского тракторного завода Андрей Коваль, заместитель городского головы Харькова Евгений Водовозов и руководитель "Офиса Реформ" Михаил Лазарев, сообщил портал traffic.od.

Формально реализация проекта возложена на бизнес-парк "Экополис ХТЗ", который был создан для глубокого редевелопмента территории знаменитого завода.

О каком-либо конкретном типе будущих трамваев или иных технических характеристиках не сообщалось, тем не менее был опубликован рендер с изображением двухсекционного низкопольного вагона длиной 19-20 метров на трех тележках - очевидно, примерно так и будет выглядеть перспективный трамвай ХТЗ.

Работа над проектом начнется с создания необходимой технической документации. Следующий этап - подготовка производства и его мощностей. Выпуск первых харьковских трамваев запланирован не позднее чем через два года. При этом тяговые электродвигатели планируется заказывать у харьковского завода "Электротяжмаш".

Будущий завод нацеливается на полное обновление парка трамваев в самом Харькове, который на сегодня насчитывает не менее 276 единиц (из них 91 трамвай - это не проходившие модернизации и серьезных ремонтов чешские "Татры"). Кроме того, планируется производить трамваи и для других городов Украины - по мнению экспертов, в стране примерно 1000 вагонов, требующих замены.

Трамвайный проект не означает, что ХТЗ откажется от производства своей основной продукции - колесных и гусеничных тракторов, являющихся развитием знаменитых советских Т-150 и Т-150К. Однако на территории предприятия много пустующих площадей - на них и развернет свою деятельность бизнес-парк "

Формально реализация проекта возложена на бизнес-парк "Экополис ХТЗ", который был создан для глубокого редевелопмента территории знаменитого завода.

О каком-либо конкретном типе будущих трамваев или иных технических характеристиках не сообщалось, тем не менее был опубликован рендер с изображением двухсекционного низкопольного вагона длиной 19-20 метров на трех тележках - очевидно, примерно так и будет выглядеть перспективный трамвай ХТЗ.

Работа над проектом начнется с создания необходимой технической документации. Следующий этап - подготовка производства и его мощностей. Выпуск первых харьковских трамваев запланирован не позднее чем через два года. При этом тяговые электродвигатели планируется заказывать у харьковского завода "Электротяжмаш".

Будущий завод нацеливается на полное обновление парка трамваев в самом Харькове, который на сегодня насчитывает не менее 276 единиц (из них 91 трамвай - это не проходившие модернизации и серьезных ремонтов чешские "Татры"). Кроме того, планируется производить трамваи и для других городов Украины - по мнению экспертов, в стране примерно 1000 вагонов, требующих замены.

Трамвайный проект не означает, что ХТЗ откажется от производства своей основной продукции - колесных и гусеничных тракторов, являющихся развитием знаменитых советских Т-150 и Т-150К. Однако на территории предприятия много пустующих площадей - на них и развернет свою деятельность бизнес-парк "Экополис ХТЗ".

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