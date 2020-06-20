Северная Корея пугает США "неизбежной войной"

Пхеньян предупреждает Вашингтон, что новая война на Корейском полуострове будет неизбежной и может привести к разрушению Соединенных Штатов, если те "не одумаются". Поскольку "надежда на улучшения отношений между США и Кореей, которая была два года назад под пристальным вниманием планеты, сегодня сменилась отчаянием". Об этом говорится в заявлении посольства Северной Кореи накануне 70-летия начала Корейской войны, опубликованном в правительственном издании КНДР Minju Joson.

По данным дипломатической миссии, на протяжении десятилетий "Соединенные Штаты вместо того, чтобы учиться на войне на Корейском полуострове, начали новые военные действия".

"Таким образом, и в этом году военные США развертывают все виды военных маневров в Южной Корее и прилегающих районах, основной целью которых является передвижение и развертывание сил США на Корейском полуострове из-за рубежа и с материка, а также быстрое нападение на Северную Корею", – сказано в сообщении КНДР.

Посольство напомнило, что у КНДР сейчас есть стратегические ракеты и ядерное оружие, "которые способны безжалостно наказать тех, кто осмеливается поднять руку на нее в любом уголке планеты".

"Новый раунд Корейской войны, если та будет неизбежна, добавит особенно сенсационное событие в историю человечества, которое положит конец другой империи под названием Соединенные Штаты", – заявили в дипломатической миссии.

Напомним, Северная Корея заявила, что Соединенные Штаты не имеют права комментировать межкорейские дела и в интересах Вашингтона сохранять спокойствие, если американцы хотят, чтобы предстоящие президентские выборы прошли гладко. Заявление было сделано после того, как Госдепартамент США заявил, что разочарован решением КНДР приостановить работу горячей линии связи с Южной Кореей.

Справка: Корейская война длилась с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. На стороне националистов, базирующихся в южной части Корейского полуострова, были американские войска. Коммунисты в северной части полуострова были поддержаны китайскими добровольцами. Война закончилась подписанием перемирия. Технически, КНДР и Республика Корея все еще находятся в состоянии войны.



