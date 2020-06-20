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Вчера, 21:00
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В Украине коронавирус подтвердили почти у 6 тыс. медиков

С начала пандемии коронавирус в Украине подтвердили у 35825 человек, из которых 5950 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Всего за все время пандемии заболели 35825 человек, из них 2636 детей, а также 5950 медработников. В общем выздоровели 16406 человек, а летальных случаев 994", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 841 человека, зафиксировано 9 летальных случаев, 373 пациенты выздоровели.


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