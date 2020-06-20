Ученые заверяют, что нашли способ блокировать SARS-CoV-2 без лекарств

Команда экспертов доказала безопасность метода для дыхательных путей и легких у мышей. Авторы надеются в ближайшее время запустить клинические исследования. Группа ученых из США разработала приманку в виде наноспонжей, работающих, как губка. Они поглощают патогены и токсины для предупреждения неприятных для организма последствий. Об этом сообщает UC San Diego News Center.

Сообщается, что наноспонжи оснащены мембраной, которая покрыта теми же рецепторами, что и имитируемые клетки организма человека. В результате SARS-CoV-2 воспринимает их в качестве своей цели и соединяется с ними.

“Так происходит лечение: вирус теряет свою единственную цель - способность к репликации и в результате становится неопасным. Дальше вирусные “отходы” могут выводиться из организма естественным образом”, - говорится в исследовании ученых.

Эффективность наноспонжей протестировали на клетках легких. По словам разработчиков нового метода лечения, SARS-CoV-2 в этом случае терял 93% своих свойств.

“В отличие от лекарства наноспонжи могут быть использованы для лечения широкого спектра вирусных заболеваний”, - прокомментировала соавтор исследования Анна Хонко.

Авторы идеи заявляют, что подход будет работать против любого нового коронавируса и других респираторных вирусов.

Кроме того, по словам ученых, наноспанжи будут работать даже при условии мутации вируса.

“Я не думаю, что это же можно сказать про разрабатываемые в настоящий момент вакцины или лекарства”, - добавил ученый Лянфан Чжан.

Ежегодные мутации вируса потребуют новых исследований и нового состава вакцины, как это происходит, например, с вирусом гриппа.

Ранее В ВОЗ заявили, что появился первый препарат, который по результатам клинических испытаний помог снизить смертность от коронавируса.







