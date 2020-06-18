"Состав преступления - отсутствует..." - вынужденная Венедиктова

Сегодняшняя речь Порошенко под судом - это фантастика. Ничего подобного невозможно было представить себе во время президентства Януковича. Ибо тот - убежал, а этот - выступает. Того запугали, и он убежал, а этот - несмотря на страшную пропаганду, на зомбирование миллионов, на тонны дерьма, в котором его пытаются вывалять, этот - выступает. Это какое-то новое качество майданной жизни.

Мы живем в какое-то очень знаковое время, которое переворачивает жизнь всей планеты. И Украина - в эпицентре этого переворота, в эпицентре торнадо глубинных изменений глобальной политики, экономики, культуры, дискурсов, менталитетов, эгрегоров, систем, тенденций, течений... Все кувырком. И все вокруг нас... И зависит от нас. Наша война, наша борьба, наш байденгейт - все на кончике иглы, которая несется в будущее...

И именно это - что именно мы в эпицентре глобальных перемен - демонстрировали люди под Печерским судом, когда пришли поддержать пятого президента Украины. Президента, который такой себе глыбой стоит на пути тотального термидора.

Пророссийским силам, экс-регионалам, "слугам" и даже тем, кто от этих "слуг" все еще в восторге, сейчас просто необходимо окончательно его дискредитировать, посадить, обесценить все сделанное, испачкать обвинениями в воровстве. То есть, нет, не его, а Майдан в целом. Майдан и всё (и всех!), что с ним связано. Порошенко только олицетворение того, что многим очень хочется уничтожить.

Но что-то у реваншистов пошло не так.

Во-первых - он не уехал из Украины.

Во-вторых - он не ушел из политики.

В-третьих - он продолжил быть президентом.

Он продолжает выступать, говорить какие-то системные вещи, от которых его ненавистников перекашивает. Он, несмотря на все препятствия, улыбается, покупает что-то для больниц, где нуждаются в помощи его недоброжелатели. Он просто идет, осторожно, чтобы не задеть тех, кто путается под ногами.

И смеется над двумя десятками открытых против него производств, которые одно абсурднее другого.

И они - в данном случае судьи и прокуроры - отступают, бросают поле битвы, предлагают "взятки" в виде изменения, смягчения меры "пресечения". И он смеется. Со слезами на глазах. Потому что дома стоит гроб с умершим отцом.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вдруг собирает брифинг и сообщает, что в Единый реестр досудебных расследований на прошлой неделе внесены сведения о закрытии трех уголовных производств по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова, в которых фигурировал пятый Президент Украины Петр Порошенко.

"Производство по назначению премьер-министра при отсутствии коалиции, по вмешательству в деятельность Окружного административного суда Киева, по назначению членов Высшего совета правосудия - были закрыты за отсутствием состава преступления", - сказала Венедиктова.

Это, конечно, вопросик, есть ли состав преступления в других производствах, или по ним тоже, в итоге придется на каком-то из брифингов печально констатировать - состав преступления отсутствует!

Объясняя суть дела при назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки госпожа Венедиктова привела вымышленный пример:

"Да простит меня Дмитрий Разумков, приведу пример, пришел мне в голову сейчас. Представьте у нас председатель Верховной Рады и два вице-спикера. И здесь председатель ВР решает, что депутат Петренко также был бы неплохим вице-спикером. и он вводит третью должность вице-спикера и назначает на нее депутата Петренко. Как долго бы вы все на это не реагировали?"

И добавляет, что с Семочко, по ее мнению, произошло то же самое. Должность, которую он получил, не была предусмотрена штатным расписанием.

"Он получал зарплату, ущерб государству - 1,5 млн. грн., А самое главное - был допущен к сверхсекретной информации", - отметила генпрокурор. И подчеркнула, что Порошенко не первый, кому инкриминируют статью, ведь многие должностные лица за ней осуждены или пошли на сделку со следствием. Ну, что же, суд разберется. Возможно. Если будет беспристрастным. И если там действительно есть хотя бы какой-то "состав".

Прокомментировала генпрокурор и производство по Томосу.

"В ноябре 2019 это дело в Единый реестр было внесено по решению суда и открыто это производство. Открыто Службой безопасности Украины, опять же, по судебному решению. Это в 2019-м, и сейчас идут следственные действия. То есть, сейчас вспоминать об этом производстве и спрашивать неуместно, потому что производство открыто более полугода назад. И, если действительно необходимо спросить, нужно спрашивать у следователей, которые проводят следственные действия. Но, почему оно всплыло сегодня, мне неизвестно. Коллеги, я не готова... у нас реально тысячи производств. Что касается Порошенко, их там до 20", - отметила Венедиктова.

Действительно, дел так много, что можно и запутаться. Но оценку каждой из них и всем вместе давать все же придется. И отвечать на вопросы, которых больше, чем дел.

Видимо те, кто эти дела открывал, сожалеют, что мы не в США, где приговоры складываются, и некоторые осужденные получают иногда сотни лет лишения свободы. Наши мстители предпочли бы дать пятому президенту лет триста! Но пока вынуждены констатировать - состав преступления отсутствует.

Поэтому их и есть так много, этих абсурдных производств, чтобы хоть по которому нашлось хоть что-то, за что можно было бы дать хоть сколько-нибудь!

И судьи, и прокуроры, и сторонники, и ненавистники - все-все после его пылкой речи пошли домой: пить чай, сплетничать на кухне, строить планы ... А он - пошел в храм, к отцу, который ждал его в гробу. И сидел с ним до рассвета. До их последнего рассвета вместе. И молился. Мы можем только догадываться, о чем.

Но... о чем бы ни молился пятый, шестого в молитвах точно вспоминал. И не думаю, что от этого шестому хорошо спалось на карантине...

И было утро. И был новый день. Не такой, как тот, что ушел за горизонт. И есть мы. Тоже уже не такие. Надеюсь, что - лучше. Умнее. Мудрее. И добрее. И к себе, и к нему.

Ирина Шевченко, Изюм. InfoKava