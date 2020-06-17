"Мотор Сич" в большой дипломатической игре: как спасти украинские технологии

ПАО "Мотор Сич", акции которого желают купить китайские компании, оказалась в центре большой дипломатической игры. Решение о продаже акций "Мотор Сичи" рассматривается Антимонопольным комитетом, но есть разные параллельные процессы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу".

"Мотор Сич" не является фактором общего инвестиционного климата, потому что ситуация вокруг нее настолько узкая и специфическая, что все понимают, что по ней нельзя делать какие-либо выводы. "Мотор Сич" оказалась в центре большой дипломатической игры", - отметил Кулеба, когда его попросили прокомментировать соглашение о продаже китайцам акций компании.

По словам главы МИД, для Украины интерес заключается в стратегическом развитии украинского предприятия и украинских технологий в стране.

Кулеба отметил, что решение о продаже акций "Мотор Сичи" рассматривается Антимонопольным комитетом, но есть разные параллельные процессы. Например, разрабатывается законопроект об инвестициях в стратегические сферы, в частности в военно-промышленный комплекс.

Напомним, в 2019 году две китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку о покупке более 50% акций запорожского завода "Мотор Сич".

Новость о плане продажи акций компании вызвала беспокойство в США, и тогдашний помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в августе пытался убедить руководство предприятия "Мотор Сич" и власти Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия.

В ноябре появилась информация о том, что неофициальный советник президента США Дональда Трампа и частный подрядчик по вопросам безопасности Эрик Принс вел переговоры о приобретении компании "Мотор Сич".







