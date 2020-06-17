Украинцы съели отечественного мяса на 4 миллиарда гривен, рост на 10%

Становимся ли мы беднее, если едим больше мяса? Жители Украины предпочитают мясо отечественного производства. Так, в I квартале этого года украинцы приобрели в торговых сетях мяса на 4,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Продажи мяса украинского производства составили 4 млрд грн, что составляет 97,2%. Остальные - 2,8% - импортный продукт.

Также сообщается, что за год потребление мяса в Украине выросло на 10,1%.

Похожая ситуация с предпочтениями украинцев при покупке мясных продуктов. В I квартале 2020 года жители страны приобрели в розницу мясных продуктов на 6 млрд грн. Продажи мясных продуктов украинского производства составили 5,7 млрд грн, иностранного - 300 млн грн.

Также сообщается, что за год потребление мясных продуктов в Украине выросло на 12,9%.

За десять лет экспорт курятины из Украины вырос в 30 раз. Главный в Украине производитель и экспортер курятины, компания МХП ("Наша Ряба") в I квартале 2020 года произвела 178,6 тыс. тонн курятины, что на 4% больше, чем годом ранее. Также производитель снизил стоимость курятины на 11%.







