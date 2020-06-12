Реванш: депутаты из ОПЗЖ обжаловали в КСУ закон об амнистии майдановцев

50 депутатов Верховной Рады, преимущественно из пророссийской фракции ОПЗЖ, обжаловали в Конституционном Суде закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время Революции достоинства. Об этом сообщила пресс-служба Конституционного Суда.

Авторы представления указывают, что во время массовых акций протеста в ноябре 2013 года - феврале 2014 года погибли около 100 протестующих и около тысячи получили ранения; были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов, 932 были ранены, в том числе 257 - тяжело, а 158 - из огнестрельного оружия.

"Отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера. Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от уголовной ответственности", - сказано в документе.

По мнению депутатов, таким образом в обществе было сформировано впечатление о дозволенности безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека, а также пострадавшие от преступлений были лишены гарантированных им конституционных прав и свобод.

В целом, по оценкам авторов представления, указанный закон противоречит 16 статьям Конституции Украины.

Напомним, что в феврале 2020 года мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии майдановцев, который не позволяет проведения расследования убийств правоохранителей во время Революции достоинства.







