Внимание - балаган: хулиган Порошенко, изобретательная генпрокурор и хитро не врученное подозрение

Венедиктова заявила, что подписала подозрение пятому президенту Украины. Порошенко пришел и потребовал его вручить. Венедиктова смутилась и... сбежала. А потом пообещала отправить подозрение по почте. Весь заинтересованный мир вопрошает: что же это было?

А было вот что.

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко утром приехал в ГБР по повестке на допрос по поводу картин.

Он сказал журналистам: "Я твердо убежден, что они сейчас должны сказать: извините, Петр Алексеевич, мы закрываем это дело, мы приносим вам извинения...".

Порошенко сказал так, потому что заверяет общественность: в деле с картинами никакого криминала нет. Ни малейшего. Потому что картины не вывозили, не воровали у народа, а привезли в Украину. Как раз, чтобы сделать выставку и все посмотрели бы. Потому что куплены они были законно, с использованием "белых" денег, с выплатой всех налогов, с документами. Потому что ввезены в страну они были тоже вполне законно, по всем таможенным правилам и со всеми сопутствующими документами.

"Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам пришел работник Офиса Генпрокурора... Мы отказались общаться с этим человеком...", - рассказал адвокат Порошенко Илья Новиков и добавил, что отказались потому, что он, представляясь, предъявил ксерокопии своих верительных документов, что прямо запрещено законом - нужны только оригиналы.

Оказалось, что ГБР, (вполне естественно для такого странного органа), вместо допроса про картины, по поручению генерального прокурора решили вручить пятому президенту подозрение по совсем другому делу: о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Поскольку, прокомментировал Илья Новиков, по всем процессуальным правилам, действия нужно производить только те, которые были объявлены, а не какие попало, а также, потому что подозрения действующему народному депутату имеет право и обязан предъявлять исключительно генеральный прокурор, а не какое-то там ГБР, Порошенко не стал подставлять прокурора, отказался получать документ там, где ему не положено, и отправился за своим подозрением в офис Венедиктовой.

"Мы ждали госпожу Генпрокурора около 40 минут. Затем обратились к ней с просьбой: делайте следственные действия и ответьте, пожалуйста, на вопрос об отсутствии регистрации в едином реестре дела о препятствовании деятельности журналистов и народных депутатов, а также об отсутствии регистрации дела против работников ГБР о превышении властных полномочий при штурме музея", - написал позже Порошенко.

По его словам, он приехал получить подозрение, если для него есть законные основания. Венедиктова к Порошенко все же вышла. Но...

"Пообщавшись с нами около 40 минут, госпожа Генпрокурор убежала", - сообщил Порошенко.

В то же время Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"...О подозрении было объявлено по моему поручению, которое было сегодня подписано, и подозрение мной подписано... Для того, чтобы это процессуальное действие было сделано на территории Государственного бюро расследований", - как бы оправдалась Венедиктова, опять же - как будто законов она не знает и считает, что действовать может, как захочет.

В итоге, никто ничего ему так и не вручил. А Венедиктова заявила журналистам, что ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, ныне нардепу ВР Петру Порошенко будет направлено в суд сегодня или завтра.

"Учитывая то, как это все происходит - это уже будет ходатайство в суд о мере пресечения. Сегодня или завтра - мы это сделаем обязательно в быстрый срок", - сказала генпрокурор.

А в ГБР пригрозили, что после объявленного подозрения будут настаивать на аресте Порошенко. За превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Президент, якобы, "подбивал" руководителя разведки на "преступное" назначение, а потом Семочке еще и зарплату платили за то, что тот работал в поте лица, но, поскольку назначение было "преступным", то и зарплата была грабежом государства. Материальный ущерб налицо. Адвокаты удивлены и шокированы формулировками подозрения, поскольку в прямые обязанности президент как раз и входят подобные назначения. И еще вопросик: а самого-то руководителя разведки, который, собственно, и назначил Семочку, почему не привлекли-то? Можно же и сговор оформить, и преступную группу, и засадить всех троих лет на 10 с конфискацией!

Вообще, событие похоже на хорошо подготовленный кем-то очень заинтересованным (конечно, мы не знаем, кем!), спектакль. И он был бы даже смешным, если бы не возникало одно серьезное подозрение. Ведь если с такими нарушениями всех мыслимых и немыслимых в данном случае законов в нашей стране могут поступать с экс-президентом, с народным депутатом, с олигархом и миллиардером, то кто помешает еще более беззаконно поступать с каждым из нас?

Нет сомнений в том, что люди, виновные в настоящих, доказанных преступлениях, обязательно должны быть наказаны. И если таким человеком является Петр Порошенко, то и он должен быть наказан. По закону. Без шуток и троллинга даже не правоохранителей и народного депутата, а всего общества. Но тут явно кто-то заигрался и решил превратить в балаган серьезную борьбу с коррупцией. Похоже, потому что в балагане всем смешно и никто не задумывается, что происходит за кулисами и чем это чревато для зрителей...



Напомним

Экс-президент фигурирует в 21-м уголовном деле: 17 открыл Руслан Рябошапка, 4 открыла Венедиктова.

"При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующему народному депутату. Я не слабый человек, и я это сделаю, - сказала генпрокурор. - В данный момент идет расследование, но, так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения, и они будут разные..."

Ирина Шевченко, Изюм, InfoKava