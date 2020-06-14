Что будет, если пятого президента Украины шестой все же отправит на нары

В Украине время от времени вспыхивает битва с политическими оппонентами. Иногда она ведется не на жизнь, а прямо насмерть. Так было при Янцуковиче по отношению к Юлии Тимошенко, так сегодня президент Зеленский с маниакальным упорством пытаетс я посадить пятого президента Украины Порошенко. И даже не задумывается над тем, как это выглядит в глазах мирового сообщества - уж слишком притянутыми за уши выглядят все "подозрения". Колумнист Ирина Шевченко попыталась представить, что может произойти, если попытки Зеленского, ГБР и Генпрокуратуры все же осуществятся.

Вы можете представить себе, что Порошенко сажают в камеру СИЗО? Я - не могу. И не потому, что экс-президент неприкосновенный. Он - обычный человек, и, уверена, что будет и в камере вести себя достойно и достойно переносить трудности. Но нужно понимать, сколько проблем это вызовет.

Экс-президентов у нас еще не сажали.

Что у него будет за камера? С кем он будет сидеть?

Как будут относиться к нему люди, которые окажутся рядом? Помогут ли осуществят насилие (а это же возможно: есть и ненавидящие его из принципа, найдутся и те, что замучают за деньги)?

Будет ли ему предоставляться медицинская помощь (он же диабетик)?

Как он сам воспримет не реформированное им СИЗО?

Как экс-первая леди будет стоять в очереди на свидание?

Как прокомментирует это событие Зе?

Как эту "посадку" примет мир и простят политики эту затею шестому президенту?

Что Порошенко будет делать в камере?

Умрут ли от счастья его враги?

Политические заключенные у нас уже были.

Отсидела Юля Тимошенко. И вернулась в политику, не потеряв своих сторонников. Правда, их количество и не увеличилось.

Отсидел Юрий Луценко. И стал генпрокурором.

Кстати, они оба - не мстили тем, кто поиздевался над ними. Хотя имели и основания, и возможности.

Юля в камере болела, а Юра читал книги. Думаю, Порошенко, если выживет, просто продолжит быть президентом.

А еще - он не потеряет свой электорат. Скорее всего, будет даже прирост количества его сторонников. Он не потеряет мировую поддержку. Начнется движение за его освобождение.

А вот Зе - реально получит потери. И на международной арене, и внутри страны. И эти потери будут страшными.

Прежде всего он получит - сам от себя - предупреждение, что найдутся желающие посадить и его, как только он потеряет президентский иммунитет. И он будет вынужден баллотироваться на эту должность еще и еще. И, возможно, даже обнуляться, чтобы уберечься. Потому посадка Порошенко - это такая прелесть, такой соблазн, что седьмой может не удержаться и отблагодарить за все уже сейчас совершенное шестым, как сам шестой благодарит пятого...

Есть еще и такой странный вопрос: а где голос Тимошенко в защиту Порошенко? Где Луценко? Потому что он их обоих в свое время защищал! Почему отстранился Вакарчук? Чем Порошенко провинился перед Кличко, что он так публично отшатнулся на предложение объединиться? Где вообще все проукраинские силы? Смотрят в другую сторону, потому что сейчас Порошенко кажется им токсичным, так как его поддержка может уменьшить их рейтинги перед местными выборами? А как же известная истина о том, что когда придут за вами - некому будет вас защищать, потому что вы молчали, когда приходили за другими? Или все перечисленные не верят, что придут и за ними?

А ведь придут и снова пересажают, потому что в свое время эти перечисленные не пересажали различных бойко за различные нефтяные вышки, и теперь эти бойко тихой сапой возвращаются и гнут свою линию.

Смотрите, кто сейчас стоит на пороге камер: Порошенко, Федина, Зверобой, Стерненко, Емельян, Чорновол, уже за решеткой врач-волонтер Кузьменко, проверяют канал "Прямой" за ганапольскую "сраку", арестованы какие-то разведчики...

А где те, кто украл миллиарды из бюджета? Кстати, где дела о миллиардах, якобы украденных Порошенко? Ведь его привлекают за превышение полномочий, за захват власти у самого себя, за хулиганство, за измену, за купленные на свои деньги и привезенные в Украину картины, за Минские договоренности, за приказ проплыть государственными украинскими морями через государственный украинский пролив в государственные украинские порты, но только не за кражу из бюджета в особо крупных размерах, не за хищение государственного имущества и государственных ценностей, не за "схемы", заговоры или создание преступных группировок с целью обокрасть беднейших жителей беднейшей страны...

То есть: охотятся скорее на идеологических и политических, чем на коррупционных ведьм. Поэтому и кажется весьма вероятным, что придут, в итоге, за теми, кто много болтал, а не за теми, кто много воровал. Ибо те, кто воровал, на самом деле воровать продолжают и - заказывают "музыку" для тех, кто болтает.

Поэтому, надо немедленно понять кое-что крайне важное: сейчас пришло время собирать камни вместе. Объединяться. Консолидироваться. Идти на компромиссы. Договариваться. Вырабатывать единую тактику и стратегию. Ведь и ослу понятно, что наступила пора, когда промедление в этом деле - объединении - подобно смерти. А "наезды" на Порошенко, каким бы он там ни был, как бы он кому-то ни надоел, каким бы ни казался токсичным, - могут объединить все патриотические силы, если будет понимание своевременности и необходимости этого.

Хочется, кстати, предупредить всех шавок, обступивших слона с истерическим лаем и рвущих свою жертву на куски. Поймите: жертвенное лицо - становится героем и остается таким героем навсегда. А шавки - тоже на века - остаются шавками...

Ирина Шевченко, Изюм, InfoKava