Антирекорды на дорогах: что зафиксировали камеры автофиксации

Камеры автоматической фиксации за минувшие сутки зафиксировали 37 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"37 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за минувшие сутки", - говорится в сообщении.

Наибольшая скорость была у автомобиля Audi S6 с ДОУ BM638 *** - 199 км/ч. на автодороге М 03 Киев-Харьков-Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Наибольшее количество раз скоростной режим нарушали автомобили: Peugeot Partner ДОУ АА716 *** - 13 раз, Skoda Fabia ДОУ ВО357 *** - 9 раз, Hyundai Santa Fe ДОУ АВ085 *** - 8 раз.

Также в полиции отметили, что наибольшей скорость была в этот день у автомобиля Mercedes – 208 км/ч на автодороге М06 Киев – Чоп, где разрешена скорость на указанном участке 110 км/ч.

Всего за первые пять дней работы 45 камеры автофиксации в Киеве и области зафиксировали 200 тысяч нарушений нарушений ПДД.

В ближайшее время в полиции планируют установить еще 220 таких систем. Всего к концу года планируется увеличить количество камер автофиксации до 643 точек по всей стране.

Сейчас система фиксирует только превышение скорости, однако ее функции расширят в этом году. В частности, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленной для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожками, выезд на полосу встречного движения.







